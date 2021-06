Zatímco tuzemský duel s Vojtěchem Majerem ukončil technickým KO, na ostrovech rozhodli tamní rozhodčí o jeho prohře na body proti dosud stoprocentnímu Jakeu Jamesovi. „Udělal jsem hezký zápas. Promotér projevil zájem domluvit se na další galavečer. Boxovat v cizině je těžší. Soupeř má komfort, fanoušky. Když jdete do ringu, celá aréna řve, je to jako na fotbalovém stadionu. Snažím se to nevnímat. Člověk musí mít silnou psychiku, aby se nesložil,“ popsal Albrecht, jenž se již stihl představit také v Německu, Norsku nebo Švédsku.

Do Spojeného království se vydal boxovat podruhé. Před rokem tam nestačil na olympionika Stevena Donellyho. „Byla to vražda. Podělali mě tam. Po čtyřech kolech zápas ukončili na TKO pro nic za nic. Já tvrdím, že jsem ho ohrožoval a proto se to stalo. Když se teď naskytla šance na reparát, šel jsem do toho. Angličané box milují a těžko se tam vyhrává. Jste rádi, že zápas dokončíte. Byli tu lepší boxeři než já, co dopadli hůř. Takže jsem spokojený,“ přidal devětadvacetiletý boxer.

Nejen krátký odpočinek ale i potřeba dostat se na sedmdesát kilogramů za pár dní představovaly komplikace pro Albrechtovo ostrovní dobrodružství. „Měl jsem téměř pětasedmdesát kilo a ze dne na den mi nabídli další zápas. Do Anglie jsem se chtěl vrátit, tak si říkám, že to zkusím. S kolegou jsme pak čtyřiadvacet hodin v kuse jen hubli. Skoro jsme nepili a nic nejedli. Běh v bundě, sauna, švihadlo. Byl jsem úplně vyčerpaný. Nakonec ještě vážení o hodinu posunuli a to jsem málem odpadl,“ poznamenal držitel pásu pro mistra republiky v superstřední váze.

Se shazováním má přitom své zkušenosti. Před pouhými dvěma lety mu váha ukazovala téměř rovnou stovku. „V roce 2019 jsem za sebou měl jen dva zápasy v amatérech a bombardoval Lukáše Konečného, abych mohl do profesionálů. Říkal, že mi domluví zápas, ale ne v této váze. Tak jsem začal makat. Dneska za mnou stojí ohromná dřina. Dvakrát denně trénuju, je to zkrátka boj sám o sobě. Občas si člověk říkal, že s tím skončí. Motivovalo mě ale, když jsem slyšel: ty jo, ty hubneš, vypadáš dobře,“ vyznal se.

S českou boxerskou ikonou Konečným se koncem února sám utkal v ringu. Proti bývalému mistru světa vydržel až do konce a tím k sobě přitáhl další vlnu pozornosti. „Odrazilo mě to a posunul jsem se výš. Byl jsem v sedmé nebo šesté stovce, teď jsem v žebříčku na pozici 483. A cítím o sebe zájem. Lukáš mi teď předložil smlouvu do jeho stáje,“ uvedl.

K boxu Albrecht přičichl ve čtrnácti letech, pak však sport v rukavicích na čas opustil. „Byl jsem puberťák a přestalo mě to bavit. Doteď toho lituju. Vrátil jsem se k tomu asi až ve dvaadvaceti letech. Pohání mě úspěch, ne peníze. Jsem Rom a většina z nás se fláká a nic nedělá. Chci to dělat jinak. Motivovalo mě být lepší než ti, co nic nedělají. Rád bych ukázal, že to jde, když má člověk talent a ty správné lidi za sebou. Jednou bych rád třeba předával zkušenosti dalším mladým lidem, co budou chtít něco dokázat,“ uzavřel svěřenec kouče Hama Aperyana.

JAROSLAV GALBA