Alex Choupenitch vybojoval ve Washingtonu třetí olympijskou účast v řadě. V náročné kvalifikaci přeskočil na poslední chvíli Španěla Carlose Llavadora a v Pařížu tak nebude chybět. „Větší drama už to být nemohlo,” hlásí bronzový medailista z her v Tokiu.

Alexander Choupenitch jede na třetí olympiádu. | Foto: ČTK

Od začátku letošního roku bylo jasné, že o olympijskou místenku pro fleretisty ze zemí, které nesestaví pro olympiádu dostatečně kvalitní tým, budou bojovat Choupenitch a zmíněný Llavador s Danielem Dosou z Maďarska.

Všichni tři extrémně vyrovnaní fleretisté šermovali o dvě místenky do Paříže do poslední chvíle a rozhodnout musel až turnaj Grand Prix ve Washingtonu. „Kdyby mi někdo před třemi závody řekl, že se mi to povede, tak bych mu nevěřil. Byl jsem sice hodně pozadu, ale nakonec jsem to zvládl, takže mám velkou radost,” říká Choupenitch.

Ten svůj první zápas ve Washingtonu vyhrál a Španěl ho prohrál 14:15. „Takže jsem ho v kvalifikaci o olympiádu předběhl v konečném výsledku o jediný bod. Já mám 99 a on 98 bodů,” popisuje Choupenitch neuvěřitelný příběh, který napsal společně se svými soupeři.

Choupenitch navíc bojoval v USA s velkou virózou. „Ještě předevčírem jsem měl teplotu a silný kašel, takže opravdu náročné podmínky a těžký los. Ale zvládl jsem to,” pokračuje.

Děkuje i lidem, kteří se o něj starali. „Měl jsem okolo sebe super tým, fyzioterapeuta Patrika Grosmana a předsedu našeho svazu pana Oldřicha Kubištu. Oba mají velkou zásluhu na tom, že se mi to nakonec povedlo,” připomíná brněnský rodák, kterého čekají ve třiceti letech třetí olympijské hry v kariéře.

A co vedle Grand Prix ve Washingtonu, kde Choupenitch nakonec vypadl ve druhém kole, rozhodlo? „Šli jsme bod po bodu, závod po závodu. Španěl s Maďarem se střídali ve vedení o dvě olympijská místa. Ale já jsem udělal v Turíně druhé místo, což bylo zásadní a minulý závod v Káhiře jsem byl mezi nejlepšími osmi. Nakonec jsem byl o bod šťastnější,” dodává Choupenitch.