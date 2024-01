Bronzový olympijský medailista v šermu Alexander Choupenitch skončil druhý na turnaji v Paříži, kde obhajoval loňské prvenství. Ve finále soutěže fleretistů na Challenge International des Hauts de Seine prohrál s olympijským vítězem z Tokia Cheung Ka Longem. Hongkongský šermíř oplatil českému reprezentantovi loňskou porážku v semifinále. „Před olympiádou spousta lidí zůstává v Evropě, proto byl turnaj extrémně silně obsazený," uvedl Choupenitch v tiskové zprávě.

Alexander Choupenitch bral na turnaji v Paříži druhé místo. | Foto: ČTK

V konkurenci 270 šermířů absolvoval dvanáct zápasů v jednom dni. „Bylo to fakt hodně náročné, takže mám radost z toho, co jsem předváděl. Hlavně z vítězství v semifinále nad Rafaelem Savinem, který byl na posledním mistrovství Evropy bronzový a je to nová hvězda francouzského šermu," řekl devětadvacetiletý brněnský rodák.

„Obecně to byl skvělý turnaj s parádní atmosférou a konkurencí, která mě prověřila. Je vidět, že je ve Francii šerm hodně populární. Byla to skvělá reklama před největší akcí, která bude v létě," uvedl Choupenitch směrem k olympijským hrám.

Pikantní skalp, líšeňské béčko zdolalo Start. Vše bylo špatně, hlesl Frimmel

Za dva týdny ho čeká Grand Prix v Turíně. „Situace před kvalifikací na olympiádu je vyrovnaná. Platí, že z Evropy pojedou dva lidi ze žebříčku a navíc vítěz z kvalifikačního turnaje, takže musím nadále makat. Jasno bude na přelomu března a dubna," prohlásil český šermíř.