Rok nezávodil, ale nezahálel a tvrdá dřina z covidového období se mu vyplácí. Brněnský šermíř Alexander Choupenitch se vrátil na mezinárodní scénu ve velkém stylu. Po úspěchu v katarském Dauhá, kde obsadil na Grand Prix dvanáctou příčku, prodal dokonale formu při olympijském kvalifikačním turnaji v Madridu, který o víkendu ovládl a vybojoval si účast na hrách v Tokiu.

Alexander Choupenitch se v Madridu kvalifikoval na olympiádu do Tokia. | Foto: Foto: European Fencing Confederation

Český fleretista vyhrál na turnaji, z něhož se do Japonska kvalifikoval jen vítěz, všech devět zápasů a podívá se na svou druhou olympiádu. „Mám super pocity. Jsem unavený a cesta zpět byla dlouhá, ale mám ohromnou radost, že se to povedlo a zhodnotila se dřina, kterou jsem do toho investoval,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost olympionik, jenž v neděli oslaví sedmadvacáté narozeniny.