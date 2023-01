Brněnský rodák si tak v Paříži spravil chuť po lednovém turnaji Světového poháru rovněž v Paříži, na kterém vinou nemoci nepředvedl ideální výkon. „Měl jsem strašnou chuť napravit si po dvou týdnech reputaci. Říkal jsem si, že dokážu vyhrát a ono to vyšlo,” raduje se Choupenitch.

Právě na turnaji v Paříži, kde se za rok a půl uskuteční příští olympiáda, si užil český premiérové vítězství proti Cheungovi. „V kariéře už jsem s ním utrpěl hodně porážek, ale dneska jsem šermoval skvěle,” pokračuje Choupenitch s tím, že si hlavně zvýšil sebevědomí.

Zbrojovka začala jaro bodem, v Mladé Boleslavi se brzy zranil Fousek

„Je to skvělá vzpruha do další práce. Přesně tohle jsem potřeboval. Byl jsem v Paříži týden v kuse i na kempu s francouzskou reprezentací a po turnaji mi hned jeden Francouz gratuloval, že jsem byl fakt dobrý i během kempu. To jsou všechno střípky, které mi teď pomáhají,” dodává český reprezentant.

DAVID JANECZEK