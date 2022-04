„Za tak vysokou účast jsem ráda. Čekají nás velmi silně obsazené krásné závody. Organizuje je Road Racing Club pod CAMS a jde o prestižní motocyklový podnik. Spojení s Alpe Adrií dává perfektní smysl. Od pátku až do nedělního podvečera je trať plně obsazená. Nejlepším tuzemským jezdcům letos přibude mezinárodní konkurence, fanoušci se určitě mají na co těšit,“ uvedla předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová.

Pro návštěvníky bude kromě přírodní tribuny C a sedadlových tribun u startu přístupný i paddock. Mohou tak nasát atmosféru mezinárodního šampionátu přímo ze zázemí závodních týmů. Závodu se zúčastní taky přední český pilot Michal Fila. „Původně jsem jet neměl, ale nakonec se naskytla možnost startovat. Je to hodně narychlo, tak uvidíme, jak to celé půjde. Nemám v plánu jet celou Alpe Adrii, ale když už budu v Brně startovat, tak budu samozřejmě chtít vyhrát. Je jasné, že se budu snažit jet co nejlépe,“ uvedl Fila, jenž letos zápolí v italském šampionátu superbiků.

Po celý víkend si návštěvníci mohou užít doprovodný program v areálu Masarykova okruhu. Připraveny budou motokáry, v lobby GRID hotelu si mohou prohlédnout expozici závodních strojů Karla Abrahama, motor motocyklu kategorie MotoGP, nebo se projet na F1 simulátoru. V provozu bude jak hotelový bar, tak okruhová restaurace, o víkendu i stánek s občerstvením na tribuně C.

Nadupaný víkend začíná pátečními volnými tréninky, první z nich je na programu od čtvrt na devět ráno. Poslední potom v pět hodin odpoledne. V sobotu v osm ráno začínají kvalifikační tréninky, závodním dnem je neděle. První závod začíná v půl třetí odpoledne, poslední v půl šesté večer. Celý víkend uzavře v šest hodin večer minuta ticha na památku tragicky zesnulého talentovaného motocyklisty Jakuba Gureckého.

Za jednodenní vstupné zaplatí zájemci dvě stě korun, víkendové stojí o stokorunu víc.