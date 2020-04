Už na konci března měly Amazonky vyběhnout k prvnímu zápasu ve flagovém fotbalu, kde se hraje bezkontaktně. Vedení české asociace ovšem kvůli pandemii koronaviru soutěž zrušilo a nejistý je i start ligy klasického amerického fotbalu. „Začátek je v plánu v září a rozhodne se do konce června. Musíme mít minimálně dva měsíce na přípravu, což nám teoreticky stačí. Problém spíš je, že přes prázdniny nás chodí na trénink míň a jen běháme. To bychom musely změnit,“ vysvětluje manažerka a zároveň hráčka Brna Amazons Lenka Vavrisová.

A zatímco někteří sportovci už po uvolnění vládních nařízení zahájili první společné tréninky, pro brněnské hráčky amerického fotbalu se nic nemění. Na hřiště stále nesmí. „Nás se povolení trénovat v omezeném stavu netýká, protože nemáme profesionální smlouvy. Sice politici jednají i o posilovnách, ale na amatérské sporty úplně zapomněli,“ podotýká Vavrisová.

Když se hráčky nesetkají přímo na stadionu, společně si zacvičí aspoň v obývacím pokoji. „Už od začátku karanténních opatření děláme s holkami online workouty. Postupně si předáváme štafetu, každý trénink předcvičuje někdo jiný. Scházíme se třikrát týdně a účast je vysoká. Udržujeme si tak fyzičku, ale i psychické zdraví týmu, což je teď hodně důležité,“ říká Vavrisová.

Přes zimu Amazonky pravidelně pořádají náborové tréninky a letos na nich ulovily hned deset nových tváří.

Nováčci se nyní učí základy amerického fotbalu a místo na hřišti se zatím představí pouze ve virtuální učebně. „Holky mají za sebou bohužel jen pár tréninků, proto chystáme teoretickou výuku a budeme mít pro ně test, kde si procvičí pravidla hry,“ přibližuje Vavrisová.

V PRVNÍ LINII

Současný nouzový stav ovlivnil i pozici ofenzivní hráčky Amazonek Silvie Valeriánové. Na hřišti se ve fotbalové výstroji běžně pohybuje v útoku, ovšem jako zdravotní sestra vyrazila do boje proti šíření nákazy koronaviru v první obranné linii. „Vyjela jsem jednou v odběrové sanitce a nabrala jsem několik vzorků. Bylo to náročné, ale jel se mnou medik a práci mi usnadnil. Měla jsem na sobě ochranný oblek i v sanitce, protože jich je málo a musí se s nimi šetřit. Další jízda mě už nečeká, protože to dostala na starost armáda,“ líčí Valeriánová.

Momentálně řeší především práci a americký fotbal už jí chybí. „Všechny ho děláme pro radost, ne pro peníze, a milujeme to. S holkami jsme neustále v kontaktu, navzájem se podporujeme a pořád něco řešíme. Dokonce i když někdo peče, nahrává se a bavíme se,“ pochvaluje si dobrou partu.

PAVEL ŠŤASTNÝ