Při třetím dílu Světového poháru šlo o důležité body do olympijské kvalifikace. „Větší strach měla moje přítelkyně Magda. Já věděl, že to bude v pořádku,“ vzkázal Bábek již z novozélandského Cambridge, kam se přesunul k dalšímu pokračování seriálu.

V Hongkongu závodil minulý víkend. To už utichly půlroční nepokoje, při nichž demonstranti protestovali proti omezování demokracie čínským Pekingem. „Přijeli jsme týden po tom, co se situace uklidnila. Po příletu nás pouze upozorňovali, ať u sebe máme stále pas a nepohybujeme se víc než ve třech lidech,“ líčil Bábek.

Po volbách, které drtivě vyhrály prodemokratické síly, aspoň prozatím nepokoje utichly. „Už jsme tam viděli jen pozůstatky demonstrací jako rozmlácené semafory, barikády a transparenty. Jinak byl klid a bezpečno, na ulicích taky skoro nikdo. Nejely však semafory, takže na křižovatkách šlo trochu o anarchii,“ pousmál se Bábek.



Kvůli zrušenému původnímu letu dorazila výprava Dukly Brno do Hongkongu až s denním zpožděním a vynechala týmový sprint. V keirinu pak Bábek skončil jedenáctý. „Není to místo, se kterým jsem spokojený, ale vzhledem k podmínkám jsem rád, že máme další dobré body,“ zmínil kvalifikaci na olympiádu do Tokia. „Vypadá to dobře, nechci však nic zakřiknout,“ hlesl.



Z Hongkongu následoval víc než devět tisíc kilometrů dlouhý přelet na Nový Zéland, kde světový pohár pokračuje od pátku do neděle. Příští týden se dráhaři přesouvají do australského Brisbane. „Je to velmi náročné, některé státy vynechaly jeden či dva svěťáky z této trojice, nebo poslaly jiné závodníky,“ řekl dvaatřicetiletý mistr Evropy v keirinu.



Sprinteři Dukly Brno však kvůli Tokiu potřebují obletět všechny díly seriálu. „Rozhodně chci přidat další body do sbírky, abych olympiádu ještě víc pojistil,“ vyhlížel Bábek následující závody.