Aby měl šanci proniknout do hlavního turnaje, musí zvládnout svůj duel. Další krok bude na divácích, kteří mezi vítězem rezervního duelu a mezi poraženými z úvodního kola pyramidy rozhodnou, kdo bude nasazen do rezervního zápasu pro čtvrtfinále. V případě zranění nastoupí „lucky loser“ za zraněného bojovníka a naskočí do pyramidy. „Beru to tak, že musím vyhrát a pak se uvidí,“ popisuje sedmadvacetiletý Kalašnik. Zranil se už největší favorit na celkové prvenství, pětatřicetiletý anglický bijec a veterán UFC John Hathaway.

O rok starší Juráček to vidí stejně jako Kalašnik. Ve sbírce má český i světový titul MMA v organizaci WFMC. „Jeho styl je nepříjemný, boxuje z ústupu na kontr, moc netlačí, většinou vítězí na body v Oktagonu, protože jeho styl soupeře otráví. Máme jednoznačnou taktiku nehrát jeho hru, pracovali jsme na tom. Vím, jak bude zápasit a některé věci jsme si nachystali,“ říká Kalašnik, několikanásobný český šampion v zápase ve volném stylu. „Juráček má zem taky kvalitní, dobrou obranu na wrestling. Budeme se snažit o to, co jsme trénovali,“ dodává.

Na rozdíl od obvyklých turnajů, v nichž brněnský samopal AK-47 chodí do klece až v závěrečné fázi večera, půjde v Ostravě na řadu jako první. „Baví mě nové zkušenosti. V poslední době jsem častěji byl na hlavní kartě, v Brně jsem nastupoval kolem desáté hodiny. Teď mám první zápas a možná to bude výhoda. Když mám souboj na konci večera, stává se mi, že se rozcvičím, ale pak ještě čtyřicet minut čekám, takže jsem zpocený a zase zchladnu, musím se rozcvičovat znova. Aspoň teď vím, v kolik začínám,“ líčí zápasník, který pochází z Ukrajiny.

Naposledy se představil divákům v polovině září v Brně, kde porazil na body Joela dos Santose z Brazílie. Od té doby léčil poraněná záda. „V zápase jsme kvůli tomu nemohl bojovat, jak jsem technicky chtěl, ale už jsem se dal do kupy. Pracoval jsem se silovým trenér Zdeňkem Dohnalem, který trénuje Jirku Procházku, dělal jsem silovou přípravu, abych zpevnil záda a můj wrestling i postoj byly kvalitnější. Nechal jsem si čas pro sebe na změny a vidím v tréninku, že mi pomohly, šlo o dobře vyžitý čas,“ pochvaluje si.

Na turnajovou pyramidu se těší, odjakživa je rád sledoval. Na vítěze čeká v přepočtu sedm milionů korun. „Jako děcko jsem se na ně díval v K-1 nebo organizaci Pride, jsou zábavné a nemají favorita, často se projevují zranění. Nedá se nijak šachovat, nelze odmítnout nějaký zápas. I když nastoupí jeden lepší a druhý horší bojovník, ten horší má třeba takový styl, který lepšímu nesedí, rozhodují různé faktory. Šanci mají všichni od sázkových favoritů po kluky z rezervních zápasů, jako jsem já s Matúšem. Myslím, že to bude zajímavé, chci se dostat co nejdál a nejlépe vyhrát. Ty miliony má člověk v hlavě, nejsme placení jen zápasy, každý má druhé zaměstnání, živí se jako soukromý trenér nebo vyhazovač, takže odměna je lákavá,“ potvrzuje Kalašnik.