Šelmy kousaly především v prvních dvou sadách, které musela rozhodnout až dramatická koncovka. Jenže tu v obou případech zvládly lépe domácí volejbalistky a první dva sety vyhrály 26:24 a 29:27. „Opět nás dohnalo to, co nás trápí celou sezonu. Uděláme dvě chyby a položí nás to. Královo Pole předvedlo úplně to stejné co v minulém zápase. Hrálo si znovu svou úroveň a počkalo si, až do toho spadneme,“ litoval pro klubový web kouč Šelem Ondřej Boula.

Jeho svěřenky už poté nenakopla ani nová posila Aneta Havlíčková, která si v utkání připsala svou premiéru v dresu Šelem. Ve třetím setu KP už dominovalo a ovládlo jej 25:15. „Bylo to rychlejší, než jsme čekaly, protože náš poslední zápas byl hodně vyrovnaný. Je velká škoda koncovky druhého dějství, kdy jsme vedly a pak zbytečně zazmatkovaly. Dostalo nás to do kolen, z 0:2 už je těžké utkání otočit,“ tušila kapitánka Šelem Ivona Marková.

Královopolské obhájkyně trofeje tak opět proklouzly do pohárového semifinále. Po těžkém vyřazení z evropského CEV Cupu si navíc spravily chuť. „Co se nám nepovedlo v koncovkách setů v CEV Cupu, se zadařilo v prvních dvou sadách proti Šelmám. Ukázali jsme v nich obrovskou morální sílu a s nepříznivým vývojem se dokázali porvat. Zaslouženě jsme zvítězili 3:0,“ těšilo trenéra KP Erika Nezhodu.

KP Brno - Šelmy Brno 3:0 (26:24, 29:27, 25:15)

Rozhodčí: Kovář a Trumpeš.

Diváci: 375.

KP Brno: Morenová, Bukovská, Koulisiani, Nikolovová, Kuníková, Hrušecká, libero Digrinová. Střídaly: Stojkovicová, Kamasová, Rožnovjáková, Jelínková, Pelikánová.

Šelmy Brno: Šotkovská, Marková, Kozubíková, Kyrychenková, Širůčková, Dubianska, libero Chevalierová. Střídaly: Benediktová, Mokrá, Beránková, Kocmanová-Havlíčková.