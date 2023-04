Členové Sokola Brno I opanovali čtvrteční večer v Tyršově domě v Praze při vyhlašování ankety Sokol roku 2022. Sokolové z největší tělocvičné jednoty v republice získali čtyři ocenění na medailových příčkách, z toho dvě nejcennější. Nejlepším sportovcem mezi dospělými se v České obci sokolské stal jako loni šermíř Alexander Choupenitch a nejlepší sportovkyní do 18 let je za loňský rok Alice Vlková z oddílu sportovní gymnastiky.

Český fleretista Alexander Choupenitch. | Foto: ČTK

Na stupních vítězů stál rovněž jeden z ambasadorů České obce sokolské beachvolejbalista Matyáš Džavoronok, který bral bronz v kategorii jednotlivců 19 až 23. Třetí skončil mezi cvičiteli dlouholetý člen Sokola Brno I Robert Šimík. Rozšířené pódium v kategorii do 18 let patří čtvrtému gymnastovi Danielu Bagovi a pátému šermíři Filipu Wágnerovi.

Choupenitch: Po olympiádě jsem byl chvíli popstar. Jednou se chci vydat na pouť

Bronzový olympijský fleretista z Tokia 2021 Choupenitch je hrdým členem Sokola Brno I. Loni vyhrál s francouzským klubem Issy les Moulineaux šermířskou Ligu mistrů, na mistrovství světa v Káhiře byl jen zásah od medaile, na mistrovství Evropy skončil pátý a vidět byl i na světových pohárech. Mezi zajímavosti patří, že v New Yorku propagoval šerm na exhibičním turnaji při týdnu módy. „Jsem mile překvapen. Loni byl neolympijský rok, takže jsme všichni absolvovali rovnocenné závody. O to je cennější, že jsem obhájil a v nabité konkurenci uspěl mezi dalšími sportovci z ostatních odvětví,” řekl ambasador České obce sokolské Choupenitch.

Sokol roku 2022 – brněnské úspěchy

Individuální sporty:

Dospělí: 1. Alexander Choupenitch (šerm/Sokol Brno I)

Do 18 let: 1. Alice Vlková (sportovní gymnastika/Sokol Brno I)

Od 19 do 23 let: 3. Matyáš Džavoronok (beachvolejbal/Sokol Brno I)

Cvičitel roku: 3. Robert Šimík (Sokol Brno I)

Zástupci Sokola Brno I se tradičně prosazují napříč sportovními kategoriemi. „Snažíme se mládeži intenzivně věnovat, zejména gymnastika má velký potenciál, směřujeme k nejbližším olympijským hrám, spolupracujeme se Sportovním gymnáziem Ludvíka Daňka, kde je nová gymnastická hala, a myslím, že nám tato spolupráce jde k duhu. Tedy alespoň podle toho, co vidím z výsledků na závodech a slyším od svěřenců i rodičů,“ říká k neobvyklé spolupráci sportovního oddílu a specializované školy starosta Sokola Brno I Martin Vlk, který je zároveň trenérem gymnastiky a předsedou České gymnastické federace. Není bez zajímavosti, že jeho dcera Alice, která se věnuje gymnastice, byla vyhlášena jako nejlepší sportovkyně v kategorii do 18-ti let. V intenzivní přípravě ji vede její maminka Kateřina.

Sedmačtyřicetiletý Robert Šimík působí jako vedoucí cvičitel mladšího žactva, staršího žactva a dorostu. Aktivně vede 30 tréninkových jednotek týdně se zaměřením na gymnastiku, atletiku, plavání a florbal. Je spolupořadatelem závodů ve šplhu jak na místní úrovni, tak mistrovstvích České republiky. Víkendy tráví s žactvem na různých turnajích, přeborech a soutěžích. „Na trénincích je přísný, ale spravedlivý a díky tomu je u svých svěřenců velmi oblíbený. Mnoho z jeho svěřenců připravil na práci cvičitelů, kteří s ním spolupracují a mají už i své oddíly,“ vyzdvihla porota.

Brněnský večer v sídle České obce sokolské - Tyršově domě - podtrhla i skutečnost, že moderátorkou byla brněnská rodačka působící v pražské redakci Branek bodů vteřin Barbora Černošková.

Kolektivům vládnou basketbalistky z Hradce Králové

Basketbalové lvice Sokola Hradec Králové ovládly pořadí kolektivů mezi ženami i mládeží. Nejlepším trenérem roku se stal Ladislav Včelička z bojových sportů v Písku a zápasník volného stylu Matěj Mlčoch z Vítkovic nejlepším jednotlivcem v kategorii 19 až 23 let. „Těší mne, že se každoročně sejdeme v našem sídle, abychom vyhlásili nejen nejúspěšnější sportovce, ale ohlédneme se také za tím, co pro své svěřence udělali cvičitelé všestrannosti a co se povedlo našim vzdělavatelům. Právě sport pro všechny je základem naší činnosti a neoddiskutovatelnou součástí je také kulturní a vzdělavatelská činnost. Jsem moc ráda, že se na to nezapomíná a všem vítězům srdečně gratuluji,” řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Cvičiteli roku se stali Pavlína Maňásková z TJ Sokol Uherské Hradiště a Stanislav Trávníček ze Sokola Písek. Cenu Radky Daňkové pro objev roku převzal Petr Kostka ze Sokola Malenovice. Můžským kolektivem roku jsou Pomahatelé Sokola Turnov.

Choupenitch jen rozdával rady. Přesto byl Sokol Cup v Brně rekordní

Cenu Fair Play Aloise Hudce obdržel Ondřej Škultety ze Sokola Vřesovice za záchranu života pohotovou masáží srdce. V závěru večera byla udělena i Cena starostky ČOS za mimořádný počin, kterou si odnesli sokolové z pražského Spořilova za hromadné odběry krve.