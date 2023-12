V osmnácti letech se vydala na své premiérové mistrovství světa v dospělé kategorii. A naprosto si jej podmanila. Florbalistka Anna Brucháčková se stala nejproduktivnější českou hráčkou na šampionátu a ze Singapuru si odvezla bronz, který ukončil dvanáctileté čekání na medaili. Rodačka z Mikulova k úspěchu přispěla obří měrou, v souboji o třetí místo nádherným gólem zavelela proti Švýcarkám k obratu z 0:2 a po utkání mohla slavit. „Je to úplně neskutečné, jsem ráda, že se nám něco takového povedlo,“ radovala se.

České družstvo slaví bronz z florbalového mistrovství světa v Singapuru. | Video: Český florbal

Mimo palubovku působí Brucháčková stále ještě trochu zakřiknutě a nesměle. Když se však mladá naděje českého florbalu dostane na hřiště, předvádí velké věci.

A to i na té největší scéně. Fantastické mistrovství zakončila nádhernou sólovou akcí, kdy proti Švýcarkám prošla z půlky až k brance soupeřek, neomylně zakončila, a snížila tak na 1:2. „Popravdě to bylo tak strašně rychlé, že ani nevím, co jsem na hřišti dělala. Jsem ale ráda, že to tam padlo a podařilo se nám výsledek otočit,“ rekapitulovala hráčka brněnských Bulldogs.

Český výběr následně zvítězil 5:4, Brucháčková k výhře přispěla ještě jednou asistencí. Šampionát zakončila se čtrnácti kanadskými body a stala se nejproduktivnější hráčkou bronzového družstva. „Fungovalo nám to na hřišti i na střídačce, což nám moc pomohlo. Nejdůležitější za mě bylo proměňování šancí a týmovost,“ hodnotila.

Před startem mistrovství světa toho přitom mikulovská rodačka ještě tolik za ženskou reprezentaci nestihla, strach nebo přílišný respekt ale na její hře nebyl vidět ani náhodou. „Bruchy už teď má kvalitu na to, aby mohla hrát SSL (švédskou nejvyšší soutěž – pozn. red.). Doufám, že si udrží tu svou volnost, nespoutanost a to, jak je dravá a otevřená. Má to nastavené tak, že jde hrát, baví ji to, tak jde zvítězit. To je úplně skvělá,“ chválila jihomoravskou naději česká kapitánka Eliška Krupnová.

Oslavy bronzových medailí v šatně po utkání

Zdroj: Český florbal

Nespoutané budou i oslavy, které bronzový výběr plánuje po ukončení čekání na cenný kov. První šampaňská florbalistky odšpuntovaly už v Singapuru, pokračovat hodlají i po návratu do rodné země. „Na oslavy se těším hodně, doufám, že to s holkama rozjedeme a pořádně si to užijeme,“ plánovala Brucháčková.

Právě jihomoravská florbalistka má při plánování oslav svým spoluhráčkám co nabídnout. Její rodina totiž vlastní vinařství, kam se bronzové družstvo hodlá v blízké době podívat. „Určitě uspořádám u nás ve sklípku nebo na vinici nějakou akci, kde to s holkama oslavíme,“ smála se.

FOTO, VIDEO: Mistři světa i hvězdy. V Brně sehráli futsal pro Davida

Za dva roky bude mistrovství světa hostit Česká republika. Mladá česká hrdinka už má nyní jasno, že by domácí tým rád ještě vylepšil třetí místo ze Singapuru. „Doufám, že doma dokážeme dojít až do finále,“ předeslala Brucháčková.