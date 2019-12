Nejpočetnější cizineckou legii mají hokejisté Znojma, za něž nastupuje šest hráčů ze zámoří a finský gólman Teemu Lassila. Orli právě kolem Vánoc a Nového roku prožívají v mezinárodní EBEL kvapík. Ve čtvrtek sehráli duel v Linci a do závěru roku odehrají ještě dva zápasy. Neodpočinou si ani 1. ledna. „Zámořští kluci se na Štědrý večer společně setkali na večeři. Za většinou z nich přiletěly manželky a přítelkyně, takže si Vánoce udělali podle sebe,“ poznamenal trenér Znojma Miroslav Fryčer.

Jeho svěřenci dostali na vánoční veselí dva dny volna. „Není to jak za našich dob. Kluci jsou zkušení a ví, co si můžou dovolit. Nejsme v totalitě, abychom jim přikazovali, co mají dělat,“ poznamenal bývalý útočník hrající NHL.

„Většinou se sejdeme na Štědrý den a do noci se bavíme, o půlnoci si pak popřejeme veselé Vánoce. Ráno se probudíme a předáváme si dárky,“ pravil pro klubový web kanadský útočník Znojma Anthony Luciani.

Ve svátečním období musí do práce také basketbalisté mmcité Brno, které čeká v neděli zápas na palubovce Kolína. Oporami jihomoravského celku jsou Američané Davell Roby a Bryan Smithson. „Domluvili se společně s jinými americkými basketbalisty, kteří hrají v Česku, a pronajali si přes svátky apartmá v Praze. Dělají to tak pravidelně. Už na Štěpána se vrátili, protože jsme měli trénink,“ prohlásil PR manažer brněnských basketbalistů Jakub Mikšovský.

Namáhavý zápasový rytmus podstupují už tradičně přes Vánoce hokejisté Komety, za něž nastupují Američané Peter Mueller a Jack Glover. Ti stejně jako ostatní dostali klid od hokeje jen na Štědrý den. Na Boží hod už trénovali a ve čtvrtek sehráli šlágr se Spartou. „Kluci jsou profesionálové, takže musí na led i o Vánocích. Jsme ale rádi, že sehrajeme tři zápasy o svátcích doma, to jsem snad ještě nezažil,“ líčil hlavní kouč a majitel Komety Libor Zábranský.