Z možnosti zaběhnout si mezi světovou špičkou byl nadšený, odjezd byl však poněkud hekticky. Ačkoliv s manažerem o Diamantové lize jednal už delší dobu, finální rozhodnutí přišlo až pár dní předem. „Nechtěl jsem běžet v první dráze, jelikož je to nevýhoda. Ostré zatáčky stockholmského okruhu mi tolik nevyhovují. Když jsem se dozvěděl, že pořadatel má o mě zájem a v první dráze nebudu, koupili jsme letenky a jelo se,“ vzpomíná sprinter.

Zatáčku při běhu zvládl na výbornou a doběhl s časem 20,83. Jen o tři setiny tak nestačil na Barbadosana Maria Burkeho. Zlatou medaili si odnesl Brit Adam Gemili s časem 20,61.

Kromě ostrých zatáček si ale závodník prostředí legendárního historického okruhu chválí. „Samozřejmě ten stadion nemá ty nejmodernější technologie, atmosféra místa to ale vynahrazuje,“ popsal.

S domácím podnikem se prý uplynulé švédské závody srovnávají jen těžko. Hlavním rozdílem pro Velebu tak byla absence diváků. „To je holt smutný obraz sportu poslední doby,“ postesknul si. Jiná striktní opatření proti koronaviru však atlety ve Švédsku neomezovaly. Podle závodníka jsou tam dokonce o něco volnější.

Co virus naboural, byla příprava na běžeckou sezonu. Podle Veleby měla něco do sebe. „Byla to změna. Člověk trénoval taky někde jinde, než v areálu,“ řekl. Připomněl, že sportovci z jiných států na tom byli mnohem hůř a většina z nich nemohla trénovat. „Nemůžu říct, že to bylo špatné, když se mi tak daří,“ zasmál se Veleba.

Další atletický mítink ho čeká 29. srpna v Ústí nad Orlicí. 16. září se rozloučí se sezonou na závodech v Kladně. Mezitím ještě možná okusí Zlatou tretru, v podobném termínu se možná podívá do Itálie nebo do Polska. „České akce mám potvrzené. Pak už budu závodit leda. že by mě znova pozvali na Diamantovou ligu,“ dodává s úsměvem.

ONDŘEJ MAREČEK