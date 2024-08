Nastává Den D pro české fanoušky motorismu. Automotodrom Brno svolal na středeční odpoledne tiskovou konferenci za účasti českého premiéra Petra Fialy i šéfa promotérské společnost Dorna Carmela Ezpelety, na níž ohlásí návrat závodu motocyklové MotoGP do Brna. Ten zažije comeback na jihomoravskou dráhu už v příštím roce, motoristický svátek se vrátí do Brna po pěti letech.

Potvrdí se tak slova Jana Šťovíčka, prezidenta Autoklubu České republiky, která pronesl v nedávném rozhovoru pro Deník. „Osobně věřím, že se závody mohou vrátit už příští rok a udělám pro návrat vše, co bude v mých silách. Pokud se to podaří, bude to začátek nové éry motoristického sportu v České republice. Brno si zaslouží být opět dějištěm této události." řekl Šťovíček.

Právě on je jako šéf Autoklubu ČR hlavním hybatelem návratu slavného závodu do Brna. Autoklub by se měl stát nově hlavním pořadatelem akce, která už nebude na bedrech Jihomoravského kraje s městem Brnem, ačkoliv i tyto instituce přispějí na závod podobnými částkami v řádech nižších desítek milionů korun jako naposledy.

„Jsme jako kraj domluvení i s městem, že jsme schopni přispívat to, co jsme dávali, když se akce konala naposledy," potvrdil nedávno pro Deník hejtman kraje Jan Grolich.

Naposledy se Grand Prix v Brně konala 9. srpna 2020 před prázdnými tribunami, závod totiž ovlivnily přísné protikoronavirové opatření, desetitisíce příznivců se v Brně při závodu MotoGP zatím naposledy ukázaly na Automotodromu Brno v srpnu roku 2019.