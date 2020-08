Každá soutěž musí mít benjamínka, ani sportovně-společenská akce Díky, trenére není výjimkou. Florbal mezi semifinalisty zastupuje Monika Chromá, jež teprve v únoru přestala být náctiletou.

Monika Chromá. | Foto: Díky, trenére

Odmalička snila o velké sportovní kariéře. Asi na ni měla, vždyť to dotáhla až do extraligy. Ale přišla zranění. Co teď? Přeci vše nezahodí… To řešila členka oddílu Florbal Židenice Monika Chromá, než se nedlouho po dosažení plnoletosti rozhodla přejít na trenérskou dráhu. Což se ukázalo jako prozíravé.