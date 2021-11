Až najdeme recept na Liberec, můžeme vyhrát ligu, říká prezident KP Wiesner

autor externí





Odehrály pětačtyřicet setů. To je nejmíň ze všech týmů v soutěži. Ze dvanácti zápasů vyhrály šestkrát 3:0. Jako mírnou výhodu to vnímá trenér volejbalistek Králova Pole Richard Wiesner. „V prvních čtyřech nebo pěti kolech jsme měli nejvíc odehraných setů, v poslední době se nám daří hrát kratší utkání. Může to být určitá výhoda v momentě, kdy je takhle nakumulováno víc zápasů a únava může být u některých družstev větší,“ sdělil.

Volejbalistky Králova Pole zdolaly v brněnském derby Šelmy (v bílém) 3:0 na sety. | Foto: VK Šelmy Brno

Na začátku října prohrálo KP Brno s Libercem 2:3. Pak začala sedmizápasová šňůra vítězství, kterou ukončil opět Liberec minulý čtvrtek po výhře 3:1. „Je to tak kvalitní soupeř, že jsme nenašli, jak ho přehrát. Až budeme mít recept na Liberec, můžeme vyhrát ligu,“ popsal Wiesner sílu vedoucího celku soutěže ze severu Čech. Sen o semifinále je pryč. Házenkáři Brna doma v poháru podlehli Novému Veselí Přečíst článek › V sobotu ovšem Královopolanky zvládly i druhé brněnské derby v sezoně, tentokrát porazily Šelmy 3:0. „Mám velkou radost, že jsme zase převzaly nadvládu nad Brnem a že jsme zvládly první těžký set, protože Šelmy nás dost zatlačily servisem. Byla skvělá atmosféra a moc děkuji všem, že nás přišli podpořit,“ sdělila nadšená kapitánka KP Daniela Digrinová. Třetí místo v tabulce s pětadvaceti body Wiesnera těší. „Před začátkem sezony jsme si stanovili, že náš cíl je vstoupit do play-off nejhůř ze čtvrtého místa, a proto doufáme, že si aktuální pozici udržíme i po zbytek základní části,“ řekl Wiesner, jenž je i prezident klubu. Jeho svěřenkám se daří na domácí palubovce, kde drží pětizápasovou šňůru vítězství. „Jsme rádi, že domácí prostředí nám přináší úspěch a podle skladby soupeřů doufáme, že nás doma nikdo neporazí,“ vyhlížel. Magdalena Bukovská je nejúspěšnější hráčka na podání v extralize, když dala sedmnáct es za sedmadvacet setů. „Jsme rádi, že se jí podařilo ten servis stabilizovat, takže se dá počítat s tím, že nám v koncovkách setů výrazně pomůže,“ pochválil brněnský trenér osmnáctiletou hráčku. Královo Pole je výrazně lepší, uznává manažer volejbalových Šelem Gerža Přečíst článek › Tereza Hrušecká zase udělala za třiatřicet setů třiatřicet bodových bloků a je v této statistice druhá nejlepší v nejvyšší soutěži. Má tedy v průměru jeden bodový blok na set. „Blok je hodně psychologický moment a pomáhá nejenom tím, že dosáhnete bodu, ale rovněž to zasáhne soupeře, takže jakýkoli podobný počin má dost velký význam pro tým. Není to jenom zásluhou Hrušecké, ale spíš kompaktní obrany, protože na to není sama,“ uzavřel Wiesner. LUKÁŠ SOLAŘ