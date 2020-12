Ve stejném duchu se jejich nadcházející bitva nese už několik měsíců. Mikulášek přezdívaný Baba Jaga provokuje, „Terminátor“ Vémola zase vyhlašuje, že pokud duel nevyhraje v prvním kole, ukončí kariéru.

Na jejich třaskavou bitvu dojde v sobotu v Zoner Bobyhall. Oktagon 19 začíná v šest hodin večer. „První kolo bude velice intenzivní, tam bych doporučoval nemrkat. Baba Jaga má jedinou šanci, že se pokusí trefit, nebo bude utíkat chvíli, ale to nemůže dělat moc dlouho. Jediná jeho šance je do toho jít hop nebo trop. Já do toho půjdu taky hop nebo trop, takže se válka strhne od samého začátku. Bude to velice intenzivní a rychlý fight. Rozhodně do druhého kola nedojde,“ prohlásil Vémola v pořadu MMA Letem Světem.

Mikulášek se role outsidera nebrání, za svůj úspěch považuje jen fakt, že promotér i Vémola zápas s ním odsouhlasili. Navíc věří, že může favorita zaskočit a porazit. „Já jsem přece už vyhrál. Co všichni řeší? Vždyť když já přicházel do Oktagonu, byl jsem nic. Nula. Jen člověk, který má ten sport rád. Ale měl jsem štěstí. A po necelých dvou letech stojím před zápasem s Vémolou, na kterého se stojí řady, protože každý chce všechno to, co to přitáhne. Od ohlasu, až po sponzory. Já to vzal z hecu. Teď ale vím, že chci podat co nejlepší výkon a vyhrát. A tím to končí,“ uvedl Mikulášek pro Deník.

Zdroj: Youtube

Druhý vrchol akce Oktagon 19 bude bitva mezi Lucií Pudilovou, zatím jedinou Češkou v organizaci UFC, a Švédkou Cornelií Holmovou.

Šestadvacetiletou Pudilovou čeká premiéra pod hlavičkou Oktagonu. V zápase se představí poprvé od lednové porážky s Američankou Justine Kishovou, po které skončila v UFC. Nyní se utká s o šest let starší Holmovou. „Chci jít dál kvůli svým fanouškům, rodině a lidem co mi věří, nechci je zklamat. Mám těžkou soupeřku, která bude chtít útočit na moje slabší stránky. Budu si muset dát pozor aby mě neudržela na kleci, nebo na zemi, ale ona si musí dát pozor na můj box. Ta z nás, která si dokáže prosadit svůj styl, získá zápas na svoji stranu,“ sdělila Pudilová.

V dalších duelech na takzvané hlavní kartě se utkají Slovák Samuel Krištovič s Mateuszem Strzelczykem z Polska a Andrej Kalašnik z brněnského Jetsaam Gymu s Tatem Primerou z Kanárských ostrovů, kteří se po vážení dokonce objali. „Žádná zlá krev mezi námi není, jsem rád, že přiletěl a že si to spolu rozdáme v kleci,“ pronesl Kalašnik.

I tentokrát museli organizátoři akce upravovat na poslední chvíli program kvůli pozitivnímu testu na koronovirus. Do oktagonu nemůže nastoupit Michal Dobiáš, Matúš Juráček tedy vyrukuje proti náhradníkovi Janu Širokému.

Turnaj se opět uskuteční bez diváků, fanoušci mohou sledovat placený přenos.