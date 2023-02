V hlavním německém městě se monstrózní cyklistická show konala po třech letech, kdy to neumožnila koronavirová pandemie. „Třikrát po sobě mi zrušili podepsanou smlouvu. Jsem rád, že tentokrát to klaplo a zazávodili jsme si. Byl malý zázrak, že to uspořádali, pronájem dráhy je vzhledem k současným podmínkám strašně drahý. Taky zdražily lístky, na jeden večer stál šedesát šest eur, což je jako na koncert rockové hvězdy,“ komentuje cenu vstupenky, která v přepočtu vyšla asi na patnáct set korun.

Dráhař Čechman se po návratu z Grenchenu léčí čajem a ještě nemá dárky

I na populární značku Šestidenní totiž doléhá aktuální krize. Místo šesti večerů závodili dráhaři v Berlíně jen od pátku do neděle. „Už posledně chtěli uspořádat jen třídenní, ale v létě je z ekonomického důvodu zrušili. Vždy, když se něco zkracuje, je to předzvěst problémů a možná pomalého skomírání. Doufám, že to tak nebude, sobota byla úžasná, přišla spousta lidí,“ podotýká dvojnásobný medailista z mistrovská světa, dvojnásobný mistr Evropy a vítěz Evropských her.

V sobotu navštívilo berlínskou hlasu víc než osm tisíc nadšených diváků. Mezi šesti pozvanými sprintery byli čtyři domácí závodníci, Bábek a nizozemský cyklista Roy van den Berg. Hlavní pozornost patřila Maximilianu Levymu, který se v Berlíně loučil s bohatou kariérou, v níž získal čtyři světové a šest evropských titulů, k nimž přidal stříbro a dva bronzy z olympijských her. „Je to můj velký kamarád, rád jsem tam byl a oba dva jsme si pobrečeli,“ přiznává pětatřicetiletý Bábek.

Brněnská Dukla měla zástupkyni i mezi šesticí žen. Vedle čtyř domácích závodnic a jedné polské bojovala Veronika Jaborníková, která zažila na Šestidenních premiéru. „Na rovinu jsem měla velké obavy, které se naštěstí nepotvrdily, bylo to super. Jen je fakt velký rozdíl závodit v noci. Jsme zvyklí trénovat i závodit dopoledne, člověk si přehodí režim, ale byl to docela dobrý trénink na náročné cestování,“ říká.

Hned první den vyhrála keirin. „Jenže pořadatelé nám špatně zapsali dresy, takže mě nevyhlásili, ale co se dá dělat. Tolik štěstí mít nemůžu na prvních Šestidenních,“ usmála se Jaborníková.

Advent v podání brněnského dráhaře Wagnera? Cestování po Evropě a závody

Berlínská atmosféra ji nadchla. „V sobotu bylo fakt plno a je to něco jiného než na klasických závodech. Na Šestidenních lidi zajímá všechno, víceméně celý program, kdežto na mistrovství světa se spousta lidí přijde podívat jen na domácí závodníky. Publikum je určitě hlasitější, což bylo strašně fajn,“ doplňuje břeclavská rodačka.

Kdysi velmi populární Šestidenní už se jezdí pouze v nizozemském Rotterdamu, belgickém Gentu, kam ovšem nezvou sprintery, Berlíně a snaží se obnovit Brémy. „Je hrozně důležité, aby Šestidenní dál žily, a myslím, že budou pokračovat, jen to bude těžší. Slyšel jsem, že je mají obnovit v Grenoblu, tam bývaly nejpopulárnější,“ přibližuje Bábek.