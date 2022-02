Specialisté na sprinterské disciplíny, mezi které patří Bábek a jeho týmoví parťáci, mohou se svými svaly pózovat. Jenže ještě to není dost. „Z dráhové cyklistiky se jednoduše stal extrémně silový sport, vyhrává ten, kdo přetlačí větší převod. To mi tolik nesedělo, ale po olympiádě v Tokiu jsem poznal, že se dráha ubírá takovým směrem. Cyklistickým typům, jako jsem já nebo Theo Bos (stříbrný olympijský medailista a pětinásobný mistr světa z Nizozemska – pozn. red.) to tolik nefunguje, v posilovně jsme průměrní. Když ovšem všichni jezdí těžké převody, nemám bohužel jinou možnost, než daleko víc zesílit,“ uvědomuje si.