Na soupisce Moravy figuruje šest hráčů, mezi nimiž se vyjímá trojnásobný olympionik Petr Koukal i dva současní nejlepší badmintonisté, Milan Ludík z týmu Stavos Slatina a brněnský hráč Adam Mendrek. „Těší mě, že se nejlepší badmintonisté republiky sjedou právě do Brna a sehrají u nás historicky první takové utkání,“ vyzdvihl hlavní pořadatel akce a šéf extraligové Slatiny Ladislav Vorel, jenž bude při akci trenérem moravského celku.

Vedle něj povede domácí tým také hvězdný Koukal, jenž ukončil aktivní kariéru před čtyřmi roky. V Brně se ovšem představí znovu s raketou v ruce. V jednom týmu se potká se svým svěřencem Mendrekem. „Lidé Petra uvidí hrát po čtyřech letech. Pořád to má v ruce. Když proti sobě nastupujeme na tréninku, mám co dělat, abych ho porazil,“ dušoval se Mendrek.

Exhibiční zápas sehraje česká elita novým herním modelem, na který od nadcházejícího ročníku přejde také extraliga smíšených družstev. Místo dosavadních osmi dílčích zápasů na tři vítězné sety do jedenadvaceti bodů určí vítěze sedm dílčích zápasů hraných na tři vítězné sety do jedenácti bodů. „Tento systém je stoprocentně atraktivnější než stávající. Je to zajímavější i pro lidi tím, že se duely nebudou tolik natahovat a že se hraje na sedm vítězných utkání, vždy musí někdo vyhrát. Je to krok vpřed,“ poznamenal Mendrek.

K exhibici přistupuje zodpovědně. „Chci do toho vnést show, ale na druhou stranu minimálně doma hodláme i vyhrát. Po delší době si vyzkoušíme zápasové tempo,“ ozřejmil Mendrek, jenž se nevzdává naděje na účast na olympiádě v příštím roce.

Finiš kvalifikace, v níž zatím ztrácí na pozice zajišťující Tokio, se má odehrát od ledna do dubna následujícího roku. „Informace se pořád mění, zatím není jasné, jak to bude,“ doplnil Mendrek.