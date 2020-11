V německé Bundeslize ovšem Mendrek zůstal a stačil odehrát dvě kola z nového ročníku, naposledy minulý víkend, kdy jeho celek Wipperfeld porazil tým Neuhausen 7:0 na zápasy. Kvůli zhoršení pandemie a zpřísňujícím se opatřením v Německu je soutěž ovšem do konce kalendářního roku přerušena. „Potom, co se v podstatě nehrají mezinárodní turnaje, jsem se upnul k Bundelize a její přerušení mě vnitřně mrzí, jsem z něho zklamaný. Ale všechny sporty jsou na tom podobně,“ zmiňuje Mendrek.

Mezinárodní turnaje už se rozjely, pro vás zajímavé nejsou?

Do konce roku už je zmražený mezinárodní žebříček. Nějaké mezinárodní turnaje se hrají, ale když se nebojuje o body, o nic moc nejde a vzhledem k aktuální situaci se nevyplatí na ně cestovat. Motivace pro mě byla právě Bundesliga.

Proč jste se rozhodl přes odstěhování z Německa pokračovat v Bundeslize?

Je to druhá nejlepší soutěž v Evropě po dánské. Nejde jen o hráčskou kvalitu, ale také o podmínky a finanční ohodnocení. Máme profesionální smlouvy a celkově je to tam úplně na jiné úrovni jak v ostatních zemích.

Máte nějaký světlý bod, k němuž se s nadějí upínáte?

Soustředím se na to, že jsem profesionál a badminton je moje profese. To je teď modla, k níž se upínám. I když přiznávám, že je těžké udržet v hlavě motivaci. Zvlášť, když jsem přes léto hodně zhubnul a nachystal se na sezonu, která je přerušena. Body do žebříčku se mají znovu počítat od ledna, ale nikdo neřekl jasný termín.

V příštím roce je na programu také dohrání olympijské kvalifikace. Ještě máte teoretickou šanci probojovat se do Tokia…

Měla by se rozjet někdy od února do dubna, ale předpokládám, že se ještě posune. Dostat se na olympiádu už bude hodně komplikované. Na jednu stranu jsem za přerušení rád. Díky němu jsem se totiž vymanil z myšlenek o kvalifikaci, protože byla hodně náročná, ať už cestováním nebo hraním. S odstupem vidím chyby a ať už tato kvalifikace dopadne jakkoli, bude člověk zkušenější třeba při snaze dostat se na další olympiádu do Paříže.

Proč jste se rozhodl přesunout z Německa zpátky do České republiky?

Předem jsem si řekl, že z Německa odejdu po olympijské kvalifikaci, která měla končit na jaře. Petr Koukal totiž kandidoval na předsedu badmintonového svazu a chtěl jsem ho podpořit. Do vedení se dostal a teď spolupracujeme na vzniku nového národního centra v Plzni. Už se tam scházíme s nejlepšími českými badmintonisty. Sešla se dobrá generace, s klukama si rozumíme a panuje zdravá rivalita. Dost mi pomáhá být obklopený takovými hráči, je to pro mě celkově pohodovější než v Německu. V Plzni máme výborné podmínky a všechno do doby, než se haly zavřely, šlapalo na sto deset procent.

Jak vám ztěžují trénink současná vládní opatření?

Nebylo moc na výběr, museli jsme být venku. Připravovali jsme se hodně po kondiční stránce, čemuž jsem se věnoval v létě, takže jsem to jen udržoval. Od pondělí dostaneme jako sportovci registrovaní pod Olympem a Duklou Praha výjimku a na sportovištích ministerstva vnitra můžeme plnohodnotně trénovat. Dokud se situace nezlepší, budeme tedy dojíždět do Prahy.

Jak se vám změnil život po návratu do České republiky?

Jsem zase psychicky napumpovaný. Odehrála se změna a konečně je můj sociální i osobní život rozmanitější. Mám partnerku. Jsem za tu změnu strašně rád. V Německu to bylo jenom o obrovské dřině a hlava šla z toho postupně do kytek. Potřeboval jsem restart. Balanc mezi osobním životem a sportem je důležitý.

Máte do konce kalendářního roku naplánovanou ještě nějakou akci?

Na začátku prosince se má odehrát kvalifikace na mistrovství Evropy družstev, ale nevěřím tomu, že se turnaj doopravdy uskuteční, i když současný trénink k tomu pořád nějakým způsobem směřuju. Před Vánocemi zůstává zatím v plánu Turkey Open v Turecku, ale to je taky dost nejisté.