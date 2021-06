Zdroj: ČTK

Na vydařený turnaj v Norimberku Krejčíková nenavázala. Po měsících půstu pookřála na svém osudovém místě. Na Roland Garros se v květnu 2018 poprvé probojovala z kvalifikace do hlavní soutěže grandslamu ve dvouhře, kde v prvním kole podlehla Karolíně Plíškové, hlavní radost ale prožila ve čtyřhře. „Jsme šťastné, jak jsme to zvládly. Ve finále se to sešlo úžasně a je neuvěřitelné, že budeme na trofeji zapsané i za padesát let,“ žasla Krejčíková. To ještě nevěděla, že hned o měsíc později se Siniakovou ovládnou čtyřhru i ve Wimbledonu a ve zmíněné sezoně se stanou nejlepším deblovým párem světa.