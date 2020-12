Proč jste se letos rozhodla sváteční čas trávit v Dubaji?

Jsou tu dobré podmínky pro trénink, není tu tak velký časový posun (o tři hodiny víc než v České republice – pozn. red.) a v prosinci se zde navíc koná turnaj ITF (Krejčíková v něm vypadla minulý týden ve čtvrtfinále – pozn. red.), navíc je po cestě do Austrálie. Připravuje se tu taky hodně jiných holek. Letos tu budu poprvé i přes Vánoce.

Kde jste jinak svátky trávila?

Doma s rodinou, někdyv Austrálii. Nový rok už jsem poslední roky vždy byla v cizině, letos zůstanu v Dubaji a celkem se už těším.

Máte za sebou průlomovou sezonu v singlu, v němž jste se dostala do osmifinále French Open, a navíc vystoupala až na 65. místo v žebříčku. Čeho si ceníte nejvíc?

Myslím, že jsem ze sezony vymáčkla maximum. Průlom přišel v Paříži, kde jsem se dostala do osmifinále grandslamu. Nejvíc si cením posunu do elitní stovky, to byla moje velká meta a jsem ráda, že už jsem ji splnila.

Čím to, že se vám dařilo zrovna v tak netradiční koronavirové sezoně?

Je to jen spekulace, ale myslím, že mi pomohl čas. Byla jsem hodně doma s rodinou, mohla jsem strávit víc času s trenérem, který má další hráče v Brně a nemůže moc cestovat. Nelítala jsem hekticky z místa na místo kvůli rozdílnému programu ve dvouhře a čtyřhře. Při pauze jsem absolvovala kvalitní tréninky a zápasy s holkama, což by se mi jinak na turnaji nepodařilo. Vše se hezky sešlo a doufám, že na to navážu.

Jaké si dáváte cíle do nového roku?

Nejdůležitější cíl je být zdravá a aby mě tenis nadále bavil.

I následující tenisová sezona bude specifická. První grandslam sezony Australian Open začne o tři týdny později, až 8. února. Půjde o velký rozdíl oproti původnímu termínu?

Už asi nebude takové teplo jako na začátku ledna, ale jinak netuším. Hrozně moc se tam těším, takže si se změnou velkou hlavu nedělám.

Tenisový kalendář zatím vypadá hodně nejistě, na jakou akci se zatím chystáte?

První má být turnaj na začátku ledna v Abú Zabí, potom následuje přelet do Melbourne, kde podstoupím čtrnáctidenní karanténu a pak turnaje v Austrálii včetně Australian Open. Další plán ještě není oficiální.

V koronavirovém období se koná daleko víc turnajů ATP než WTA. Jak se na tento rozdíl díváte?

Je to něco, co neovlivním, takže to neřeším. Teď si hlavně vážím, že jsem pětašedesátá na žebříčku, můžu hrát singl i debl na stejných turnajích a celkově nastupovat na víc akcích, protože se na ně dostanu.

Půjde u vás nyní čtyřhra na druhou kolej, když se daří ve dvouhře?

Rozhodně ne. Debl mám moc ráda a chci hrát obě kategorie. Na některých grandslamech plánuju i mix.N