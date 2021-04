Za osm měsíců se ve dvouhře poprvé v kariéře podívala třeba do osmifinále grandslamového Roland Garros, zahrála si finále na prestižním turnaji v Dubaji a v singlovém žebříčku WTA vylétla ze 115. na 38. místo. Zařadila se tak mezi největší komety sezony. Zatímco jiné hráčky koronavirus zbrzdil nebo vyřadil ze hry, dřív deblová specialistka zažívá průlom ve dvouhře. „Je to jen spekulace, ale asi mi pomohl čas. Byla jsem hodně doma s rodinou, mohla jsem strávit víc času s trenérem, který má další hráče v Brně a nemůže moc cestovat. Nelítala jsem hekticky z místa na místo kvůli rozdílnému programu ve dvouhře a čtyřhře,“ vyjmenovávala pro Deník Rovnost důvody proměny zrovna v době koronaviru pětadvacetiletá brněnská rodačka.

Možná, že jí tak zachutnaly letní české turnaje před restartem mezinárodní sezony, při kterých si mohla zahrát proti hvězdným krajankám Petře Kvitové nebo Karolíně Muchové. Česká republika patřila loni na jaře mezi světové premianty v krocení koronaviru, a tak se domácí akce rozjely už na konci května, dřív než ve většině ostatních zemí. „Absolvovala jsem díky tomu kvalitní tréninky a zápasy s holkama, což by se mi jinak na turnaji nepodařilo. S Peťou Kvitovou nehraju každý den. Vše se hezky sešlo a doufám, že na to navážu,“ uvedla s odstupem Krejčíková, která zmíněný duel s Kvitovou na konci května v pražské Stromovce prohrála 6:7 a 2:6.

Ke srovnání se situací jí evidentně pomáhá také přístup, který zvolila. Koronavirovou pandemii nebagatelizovala, ačkoliv měsíce bez tenisu pro ní znamenaly významný výpad příjmu. Chápala vážnost situace. „Nečekala jsem, že budu muset tak brzo sahat do úspor. Hlavně ať se situace rychle přežene a všichni jsou zdraví. Mám strach, abych nenakazila rodiče,“ zmiňovala loni na jaře Krejčíková.

Bez přehnaných emocí přistupovala i ke tvrdé karanténě před úvodním grandslamem této sezony Australian Open v Melbourne, kdy nemohla dva týdny vyjít z hotelového pokoje. „Je to správné hlavně pro místní komunitu, když vím, čím si za poslední rok prošla. Je důležité, aby lidi byli zdraví a virus se tady nešířil. Je to podstatné i pro nás. Musíme udělat všechno pro to, abychom jako tenisté byli v pořádku a nepředstavovali riziko pro Melbourne,“ pravila Krejčíková, jejíž slova ostře kontrastovala s vyjádřením některých jejích kolegyň, které nemohly striktní karanténu přenést přes srdce.

Krejčíková se na novou situaci zkrátka dokázala adaptovat. Po rychlém posunu v žebříčku má navíc slušnou šanci příčky ještě vylepšit. Na jaře se totiž hrají evropské turnaje na její oblíbené antuce. Podívá se na velké tenisové adresy, aniž by kvůli šanci aspoň nastoupit do kvalifikací musela honit body na provinčních turnajích.