„Pro všechny je to obrovský šok, který budeme dlouho zpracovávat. Takové druhé Nagano. Grandslamové tituly má Kvitová a teď vyhrála i Bára. Je to neuvěřitelné, znám ji odmalička. Navíc se jí to povedlo pod trenérem, s nímž jsem dennodenně na kurtech,“ rozplýval se Roman Božek, šéftrenér židenického klubu a také Kartusův nadřízený.

I příběh trenéra je podobně pohádkový jako Krejčíkové. „Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že v osmačtyřiceti letech bych se mohl něčeho takového dočkat. Koučovat hráčku, která hraje finále Roland Garros. Je to nepopsatelný zážitek za ty roky, co trénuji. Když padl ten poslední okamžik a my jsme dobyli Paříž, vyhrkly mi slzy,“ pravil pro ČTK Kartus.

Jeho nepříliš známé jméno se v posledních dnech dostalo do povědomí sportovních fanoušků, vždyť ve vypjatých chvílích jej v Paříži často zabírala kamera. „Aleš to perfektně umí s hráčkami. Ví, kdy má povolit a kdy přitáhnout. Má v našem klubu obrovský zápřah, přesto si na Báru našel čas a i když byl na kurtu od rána do večera, ještě potom po večerech s Bárou třeba telefonicky konzultoval její hru. Není vůbec jednoduché skloubit roli klubového trenéra a kouče špičkové hráčky. Proto jsem mu taky pomohl a občas Báře taky nahazoval míčky,“ uvedl Božek.

Primárně byl Kartus dosud klubový trenér a až poté kouč Krejčíkové. „Vždy za mnou přijde a zeptá se mě, jestli může odcestovat na grandslam. Je těžké ho v klubu nahradit, protože nám na týdny odpadne vynikající kouč, co má na starosti nejlepší a musíme ho nějak nahradit. Teď už je tu myšlenka, že poletí na Wimbledon a pak na US Open, to už bude velmi těžké ho nějak zastoupit,“ přiznal Božek.

Podle něj Krejčíkové ke změně výrazně pomohla loňská koronavirová pauza, kdy se na čtyři měsíce zastavil tenisový svět. „Profíci normálně jezdí z turnaje na turnaj a nemají čas na změnu. Při nucené přestávce se Bára spojila s Alešem a měla velký prostor zapracovat na změnách. Na našich externích kurtech ve Šlapanicích, kam posíláme nejlepší hráčky, trénovala denně i dvoufázově. Potom si vše mohla vyzkoušet na českých turnajích, které se hrály ještě před restartem sezony WTA,“ pravil Božek.

Strach měl přitom při jízdě Krejčíkové v Paříži jen z toho, že neunese enormní fyzickou zátěž, jíž čelila. Vždyť v součtu se čtyřhrou odehrála za poslední tři týdny na turnajích ve Štrasburku a Paříži dvacet utkání. „Je to pro mě nepochopitelné. Měl jsem trochu obavy, aby ji to neovlivnilo, ale vše zvládla. Musí mít nějaký recept, který funguje,“ doplnil židenický šéftrenér.