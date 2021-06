V pondělí ji čeká boj o premiérový postup do grandslamového čtvrtfinále proti Američance Sloane Stephensové. v němž je podle sázkových kanceláří favoritkou. V duelu hraném po jedenácté hodině dopoledne může pomstít Karolíny Plíškovou a Muchovou, které právě na raketě agilní Američanky ztroskotaly. „Miluju Francii a antuku. Jde o můj nejoblíbenější povrch, na kterém jsem vyrůstala a sehrála na něm většinu zápasů. French Open byl první velký turnaj, který jsem někdy v roce 2008 navštívila jako divačka, když jsem ve Francii hrála mládežnické turnaje,“ vyznala se po vítězném zápase Krejčíková.

Ještě loni na podzim vstupovala do přeloženého French Open jako hráčka ze druhé světové stovky, do elitní stovky poprvé nakoukla díky senzačnímu postupu do osmifinále. O osm měsíců později už ji může být čtvrté kolo na vrcholné antukové akci málo. Krejčíková totiž brilantně vyladila formu. Před French Open vyhrála turnaj ve Štrasburku a v součtu se třemi vyhranými duely v Paříži tahá šňůru osmi vyhraných zápasů. Z Krejčíkové přitom vyzařuje klid. Není žádnou ranařkou a emoce v sobě dokáže udržet. „Nikdy nejde na kurt s tím, že smete soupeřku. Nespěchá, ale zároveň je dostatečně agresivní, což je pro ni důležité. Občas bývá defenzivní,“ uvedla expertka Eurosportu a bývalá tenistka Barbara Schettová.

V tenisovém prostředí přitom Krejčíková není novým objevem. Vždyť už tři roky patří mezi světovou deblovou špičku. S Kateřinou Siniakovou ovládly French Open i Wimbledon. Tři tituly má Krejčíková i ze smíšené čtyřhry na Australian Open. „Z debla velké kurty znám. Když jsem teď šla na velký kurt proti velké hráčce, tak jsem se díky tomu nestresovala, což je dobré. Čtyřhra mi teď hodně pomáhá i v kariéře v singlu,“ zmínila bývalá deblová světová jednička.

Ostatně ve čtyřhře válí se Siniakovou i na aktuálním French Open, kde si včera vybojovaly postup do čtvrtfinále. „I když se zlepšuji v singlu, chci dál hrát čtyřhru, hodně mě baví,“ přesvědčuje Krejčíková.

Nyní se může dostat do závěrečných kol grandslamu i v singlu a zařadit se do zástupu českých hráček, které zářily na pařížské antuce v posledních letech. Cestu prošlapala před šesti lety Lucie Šafářová, která postoupila do finále, o dva roky později se dostala Karolína Plíšková do semifinále, v roce 2019 Markéta Vondroušová ohromila tenisový svět svou jízdou do finále a loni byla mezi čtyřkou nejlepších Kvitová. Přichází nyní hvězdná chvíle Krejčíkové? Velké slova od skromné dříčky nečekejte. „Chci hlavně zůstat zdravá a užívat si tenis jako teď,“ shrnula své krédo Krejčíková.

I díky jízdě v Paříži si zajistila místo v elitním českém kvartetu, které si zahraje singl na olympijských hrách v Tokiu. Na něj se dostanou čtyři nejlepší české hráčky podle žebříčku ke 14. červnu a Krejčíková v něm přeskočí Vondroušovou, která neobhájila body z předloňského finále a po vypadnutí v osmifinále ji čeká pád. „Bára hraje skvěle. Pokud tak bude pokračovat dál, může na olympiádě vybojovat medaili,“ uvedla Šafářová.