Rušnost a energičnost města, které nikdy nespí, jí nesedí. Přesto patří tenistka Barbora Krejčíková k širšímu okruhu favoritek na závěrečném grandslamu sezony US Open konaném v New Yorku. Pětadvacetiletá brněnská rodačka se při své premiéře na kurtech Flashing Meadows propracovala do druhého kola, v němž se ve středu v noci našeho času utká s domácí Christinou McHaelovou.

Barbora Krejčíková hodlá prokázat životní formu i na závěrečném grandslamu sezony US Open. | Foto: ČTK

„Nejdůležitější bude, jak se Bára vyrovná s tím náročným programem, který v létě absolvovala. Snaží se hodně utíkat do klidu, což je podle mě správně. V New Yorku je v areálu spousta lidí a velký chaos,“ uvedl bývalý šestadvacátý hráč žebříčku ATP a čtvrtfinalista US Open 1999 Ctislav Doseděl, jenž je aktuálně trenérem TC Brno.

Právě v New Yorku dosáhl Doseděl na svůj nejlepší výsledek kariéry na grandslamech, ačkoliv jeho oblíbeným povrchem byla antuka. Postoupit mezi osmičku nejlepších na US Open se od té doby povedlo z českých tenistů jenom Tomáši Berdychovi, který se v roce 2012 dostal dokonce do semifinále. „Bylo to paradoxní, vůbec jsem ten turnaj neměl rád, protože mi tam neseděl ruch, který k US Open patří. V tom jsem byl podobný jak Bára. Ten rok se ale všechno sešlo. Byl jsem už starší a dokázal se s věcmi líp srovnat,“ vzpomenul na dvaadvacet let starou jízdu Doseděl.