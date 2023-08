Jsou to dva rozdílné příběhy v barvách staronových vládců české baseballové extraligy. Ke čtyřiadvacátému titulu v klubové historii pomohli brněnským Drakům také Jakub Hajtmar a Šimon Klacl. První je kapitán a dlouholetá opora mužstva, druhý benjamínek týmu, který slaví premiérový triumf v kariéře.

Brněnští Draci si užívají mistrovskou euforii se svými fanoušky. | Video: Jaroslav Kára

Nezměrnou radost však měli v neděli odpoledne oba. Draci v pátém utkání finálové série porazili na domácím hřišti v Komárově pražské Tempo 4:1 a celkově ovládli Czech Series 3:2 na zápasy. „Oslavy budou dobré jako vždycky. Slavit se musí, celou sezonu hrajeme a trénujeme kvůli tomuhle pocitu. Vyhrajeme poslední zápas a můžeme si to užít,“ usmíval se šestatřicetiletý Hajtmar.

Klacl se vrátil z Ameriky až na finálovou sérii a zaznamenal v ní pět hitů. „Bylo to šílené. Překvapilo mě, že mi vůbec trenéři dali šanci, za což jsem strašně vděčný, zbytek už jsem si užil. Nikdy v životě na to nezapomenu, první extraligové vítězství zůstane v srdíčku,“ radoval se osmnáctiletý mladík.

Draci potřetí porazili pražské Tempo a slaví 24. extraligový titul

V rozhodujícím pátém utkání dvěma bodovými odpaly dvakrát stáhl na domácí metu Arnošta Dubového. „V kleci mi to sice moc nešlo, ale to je většinou znamení, že to potom půjde v zápase. Cítil jsem se skvěle, viděl jsem míček jak fotbalový balon,“ líčil Klacl.

Brněnský kapitán ocenil výkon pražského Tempa, které v sobotu dvakrát dělil jediný out od porážky, ale ve třetí nastavené směně dosáhlo na vítězství 9:8 a vynutilo si pátý duel. „V první řadě musím pogratulovat Tempu, jak to odehrálo. Nemělo lehkou sezonu, bojovalo od začátku do konce a finále podle toho vypadalo. Klobouk dolů před všemi jeho hráči i celou organizací, protože si zasloužili být s námi ve finále, pátý zápas si vybojovali,“ řekl český reprezentant Hajtmar.

Dominantní výkon na nadhazovačském kopci předvedl Juan Jaime. Hvězda Draků z Dominikánské republiky povolila v pátém finále Tempu jediný doběh, vydržela celé utkání, zapsala 130 nadhozů a 11 strikeoutů. „Juan byl základ našeho vítězství. Jelikož jsme získali čtyřiadvacátý titul, máme zkušenosti s pátými zápasy, které nehraje člověk každý den. Víme, že se nerozhodují homeruny, ale kvalitní obranou a výborným nahazováním. Když Juan dostane balon, víme, že máme pokaždé šanci vyhrát. Naskládali jsme tam důležité body a zahráli dobrou obranu za ním, to byl klíč k úspěchu,“ líčil Hajtmar.

Ve finále české extraligy se až na výjimku ve čtvrtém utkání potvrdilo, že půjde o souboj obran. „Do finále vždycky postoupí dva týmy, které mají dlouhodobě nejlepší nahazovače, protože baseball se vyhrává na kopci. Máme to natrénované na našem stadionu, který je nejlepší u nás, co se týče herního prostředí. Jediné, co člověk může ovlivnit, je obrana a nadhoz, což jsou základní stavební kameny úspěchu. Na pálce se stane, že i nejlepší hráči na světě přijdou a mají nula ze třiceti,“ doplnil kapitán Draků.

Mistrovských titulů získal tolik, že si ani není jistý jejich počtem. „Myslím, že jich mám asi šestnáct,“ přemítal. Každopádně jeho role se za roky u Draků změnila. „Teď je to spíš o předání zkušeností mladým hráčům, kteří jdou do finále poprvé podruhé. Jelikož jsem v tom baseballově vyrostl, jsem před zápasem schopný říct, na co se soustředit, jaký bude plán a co budeme dělat, abych hráče trošku uklidnil. Na konci dne je to ale vždycky o jednotlivém výkonu daného hráče,“ popsal.

Všech dračích triumfů si váží, byť jsou za nimi jiné příběhy. „Každý z titulů je jiný, speciální. U některého je obrovská euforie, u dalšího spadne obrovský kámen ze srdce. Záleží samozřejmě na tom, s kým člověk hraje, jako mladší jsem hrál se staršími, teď jsem zkušenější a snažím se co nejvíc pomáhat mladým,“ vysvětlil.

Draci si na Městském baseballovém stadionu v Komárově úžívali oslavný rej s několika stovkami příznivců, kteří je hnali za čtyřiadvacátým titulem v historii. „Bylo to úžasné, diváci skvělí a strašně jsem si to užil. Bylo to neskutečné a mám zážitek na celý život,“ prohlásil Klacl.

Za necelý měsíc, od 24. září, se v pěti městech včetně Brna a Blanska rozhoří mistrovství Evropy v baseballu. Extraligové finále posloužilo jako chutný předkrm. „Moc se těším a doufám, že kulisa bude přinejmenším stejná, i když podle mě ještě větší, přistaví tady tribunu. Je vidět, že i finále extraligy táhne, byl tady plný dům, všichni fandili, plno lidí sleduje zápasy nejen na stadionu, ale i online. Jsem strašně rád, že jsme se v Japonsku (na World Baseball Classic – pozn. red.) nějakým způsobem zapsali do povědomí sportovních diváků. Vidím, že sem chodí i lidé, kteří jako by s baseballem nemají nic moc společného, ale jsou tady, protože je to zajímá. Doufám, že to bude pokračovat a Evropa bude vyvrcholení,“ přál si Hajtmar.