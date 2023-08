Přitom neměl prostor ani pořádně slavit. Talentovaný mladík už je na Tchaj-wanu, kde v pátek vstoupí s národním týmem do mistrovství světa baseballistů do osmnácti let duelem s Mexikem. „Už teď je lepší kečr, než jsem byl v nejlepších letech,“ řekl o synovi David Winkler.

Jakub stejně jako on nastupuje na pozici chytače, v extralize pak zastává post na třetí metě. „Moc lidí nechce být otloukánkem na pozici kečra. Jakub byl šikovný už jako mladý, házel si balonem o zeď, hrál všude a jako kečr je výborný, ideální kombinace se třetí metou. Má dobrou ruku, je to poziční hráč, přemýšlí takticky, pálí zleva, umí složit ulívku. Za osmnáctku kečruje a nikdo to na něj nezkouší, nemá to cenu,“ usmál se třiačtyřicetiletý Winkler.

Volejbalové Šelmy mění kouče. Na Kounicovu se po 15 letech vrací Vlk

K baseballu ho vedl odmalička. „Už v kolíbce jsem ho kradl a jezdil hrát za staré pány. Když mu byly čtyři roky, poprvé dostal rukavici a malou gumovou pálku. Od té doby švihal, házel si se mnou, manželkou, dědou, babičkou. Doma má udělanou posilovnu, kam chodí každý den, každý den taky běhá a zároveň zvládá i školu,“ popsal otec.

Jakub Winkler v české extralize debutoval před dvěma lety za Třebíč ve věku 15 let, 8 měsíců a 29 dní. Za necelá dva měsíce se vrátil do Draků a stal se nejmladším hráčem v historii brněnského klubu, který nastoupil v extralize. Díky dvěma úspěšným odpalům je taky nejmladší hráč, který v dresu Draků zaznamenal úspěšný odpal v extralize. Drakům pomohl letos k obhajobě mistrovského titulu. Pravidelně vedle nejvyšší soutěže nastupuje také v kategoriích do osmnácti a jedenadvaceti let. „V základu Draků hraje v osmnácti letech, to je něco mega,“ rozplýval se hrdý otec. „Moc mu to neříkám, aby nezpychl, ale je to poctivý kluk a jsem na ně něho pyšný,“ podotkl.

Zkušenosti sbírá ve Spojených státech amerických, dostal se taky na MLB kemp do Londýna. Po návratu z Tchaj-wanu poletí na osmnáct dní na Baseball Showcase do Arizony. „Bude tam třicet nejlepších hráčů mezi osmnácti a dvaceti lety, z toho jen dvanáct z Evropy a od nás jich tam bude pět. Budou je sledovat skauti a manažeři škol,“ líčil Winkler starší.

O talentovaného mladíka na pozici kečra bude mezi americkými univerzitami patrně značný zájem. „Jde o to, aby mu nabídli rozumné stipendium. Je to chytrý hráč, rozumný a pokorný. Vždy je první, který vezme po zápase hrablo a hrabe hřiště, odnese balony. Má to nalajnované a jde to zatím super,“ hlesl otec.

Klíč ke 24. titulu brněnských Draků? Pevná obrana a výborný nadhoz

Studium na Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka i přes častý pobyt v Americe zvládá a rodiče ho ani nemusejí držet zkrátka. „Nedržíme ho já ani manželka, chováme se normálně. Jako mladší dostal jasné instrukce, že se musí chovat slušně, pozdravit, poděkovat, udělat co je potřeba. Doma funguje taky v klidu, vyklidí myčku, vysaje, plní si školu. Ani se o něj moc nemusíme moc starat, jen očekáváme, co bude,“ pronesl.

David Winkler teď na dálku drží palce české reprezentaci do osmnácti let při mistrovství světa na Tchaj-wanu, kde stejnou kategorii taky koučoval. „Byl jsem tam asi čtyřikrát, syn mi volal, že v obchodě narazili na míčky podepsané námi. Uvidíme, jak se jim bude dařit,“ doplnil otec českého reprezentanta.