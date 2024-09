Václav Petrů dnes 09:30

Hegemonie trvá. Baseballoví Draci Brno jsou znovu extraligovými šampiony. Už pětadvacátý titul slaví poté, co ve čtvrtek večer na domácím stadionu v Komárově vyhráli 4:3 nad Hrochy Brno v pátém duelu finálové série a celkově triumfovali 4:1 na zápasy. „Podle mě nám teprve dojde, co pětadvacátý titul ve skutečnosti znamená. Tuto sezonu a částečně už i minulou jsme procházeli generační obměnou. Kluci před námi vyhrávali titul za titulem, ale daří se to i za nás, což něco vypovídá o tom, jak to tady máme,“ lebedil si jeden z tahounů Draků v této sezoně Martin Červinka.