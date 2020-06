„Na konci minulého roku chtěli Draci obměnit tým a využívat spíš mladší hráče. Pro mě se tam místo už úplně nerýsovalo, tak jsem využil tuto možnost. Jednal jsem i s jinými kluby, ale na Technice se mi líbilo, že je to brněnský tým. Přijali mě, snad to oplatím svými výkony,“ uvedl bývalý reprezentant.

V dresu nového celku naskočil již do čtyř zápasů a třikrát se radoval z vítězství. Technika nejprv dvakrát zdolala Blansko a o uplynulém víkendu nejprv v sobotu porazila pražskou Kotlářku na domácím hřišti 6:5, v nedělní odvetě padla v Praze 7:8. „Užil jsem si to. Dvě výhry proti Blansku nás posunuly navrch tabulky, což je velice pozitivní. Loni Technika hodně bojovala a na konci hrála o sestup, takže takovýto začátek je velmi dobrý,“ vyzdvihl.

S červenými barvami letos pomýšlí dokonce na vyřazovací klání. „Tým máme solidní, jsme na sezonu připraveni. Je pravda, že jsme za této situace měli míň přátelských zápasů, může se objevit nerozehranost, ale fyzicky se každý mohl připravit dostatečně. Pokud budeme podávat stabilní výkony a vyhnou se nám zranění, nebudeme na chvostu. Doufám, v play-off,“ nadhodil.

Letošní sezona extraligy začala se zpožděním z důvodu opatření proti epidemii koronaviru. Také proto čeká na hráče menší porce zápasů než obvykle. „Nemyslím si, že pořadí ovlivní nějaké šťastné výhry. Zápasů je pořád dostatek a série budou dlouhé. Spíš záleží na tom, jak se poskládaly týmy s ohledem na to, že tu teď nemohou hrát zahraniční hráči. Uvidí se, jak se s tím kluby vyrovnají. Klíčoví pro úspěch jsou nadhazovači, teď se tedy ukáže, kdo je má kvalitní a kdo dřív využíval spíš ty z ciziny,“ podotkl pražský rodák.

Přestože už vedle něj běhají o generaci mladší sportovci, Budskému se ze hřiště stále nechce. „Jak se člověk jednou zastaví, už se nerozběhne. Stroj zkrátka znovu nenastartuje a já si říkal, že to chci ještě hrát. Pak už by to šlo těžko. Pohání mě sportovní duch. Člověk se snaží bojovat a urvat vítězství, to si v sobě každý, kdo hledá motivaci, musí najít. Nejdůležitější je radost ze hry, musí vás to zkrátka bavit,“ nabídl recept na sportovní vytrvalost.

Co bude po tomto ročníku, zatím Budský neví. Rozhodně mu však nikdo neodpáře jeho dominantní dvacetileté tažení s Draky, za něž chrlil oheň od roku 1999. „Je to neuvěřitelné, když se podívám zpětně. Možná nám některé ty tituly v té době připadaly snadné, ale poslední dvě sezony jsme skončili pod vrcholem a člověk si říkal, kde se co změnilo. Je dobře, že se tu naskytla taková konkurence. Je potřeba zkrátka dál pracovat,“ dodal.

JAROSLAV GALBA