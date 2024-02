Patřil k lidem, jejichž svědomitá práce pozvedla český baseball mezi světovou elitu. Vychoval řadu talentovaných hráčů, českou juniorskou reprezentaci vedl deset let. David Winkler měl před sebou další mety, jejich překonání se bohužel nedočká. Dlouholetý hráč a uznávaný trenér o víkendu nečekaně skonal. Bylo mu 43 let.

Český reprezentační trenér David Winkler nečekaně zemřel, bylo mu pohých 43 let. | Foto: Česká baseballová asociace

Smutná zpráva zasáhla nejen český baseball, truchlí všichni, kdo ho znali. „Je to hrozná událost, trhá mi to srdce, celé tělo… V ordinaci jsem se dvakrát rozbrečel, že už ho nikdy neuvidím. Je strašné, jak tělo funguje, to jsem přitom neurolog,“ složitě hledal slova Pavel Chadim, hlavní kouč české reprezentace.

Zblbli jsme národ, který dal baseballu šanci, těší kapitána Zýmu

Znali se spolu velmi dlouho, potkali se už u brněnských Draků. „Před dvaceti lety jsme spolu trénovali, hodně jsme si rozuměli. Vydal se pak na dráhu hlavního trenéra juniorů, držel jsem mu palce a podporoval ho. Jak skončil, požádal jsem ho, zda bychom spolu zkusili vést muže. Bál jsem se, že řekne ne, ale odpověděl mi, že není moc lidí, se kterými by do toho šel. Kývl a byl jsem rád,“ vzpomínal Chadim.

Společně se podíleli na historickém postupu české reprezentace na prestižní turnaj World Baseball Classic, loni v japonském Tokiu při turnaji koučoval na třetí metě. Nechyběl ani u podzimního pátého místa při mistrovství Evropy v České republice. „Baseball dělám jako práci a jako první mě napadla praktická věc. Říkám si, kdo bude tak dobře točit borce na třetí metě? On to uměl tak dobře, trénoval vnitřní polaře, zadní polaře. Neznám nikoho, kdo by odpálil míček tak vysoko do vzduchu pro chytače,“ vybavil si Chadim.

Winkler velmi dobře pracoval s mladými hráči, což dokazoval jak v reprezentaci, tak u Draků. „Vychoval velké množství hráčů, vedl deset let juniory, takže vychoval celou generaci,“ podotkl.

Baseballové geny předal David Winkler synovi Jakubovi, českému mládežnickému reprezentantovi. „Kráčí v jeho stopách, už teď je lepší, než byl David v jeho letech. Měl být na co pyšný, má za sebou mnoho úspěch,“ hlesl Chadim.

Nevadí mu přijímat rány míčkem. Winkler se stal kečrem jako jeho otec

O jeho úmrtí informovala Česká baseballová asociace. „Svým celoživotním úsilím pomohl vychovat několik generací talentovaných baseballistů a pomáhal rozvoji pálkovacích sportů v Česku. Rodině a blízkým přejeme statečnost v těžkých časech. Bude nám nesmírně chybět. Špejbo, nikdy nezapomene!" píše asociace na svém webu.