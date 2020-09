V něm se Draci od pátku v sérii na tři vítězství utkají s Arrows Ostrava, kteří útočí na zlatý hattrick. „Když jsme vyhráli dosud poslední jedenadvacátý titul, pamatuji si, jak mě těšil, protože mám na dresu číslo dvacet jedna. Náš současný kouč Hynek Čapka tehdy řekl, že chce další, protože má číslo dvacet dva. Od té doby máme od úspěchu pauzu. I kvůli němu chci, abychom letos uspěli,“ povídá Polanský.

Arrows předloni předčili Draky ve finále 3:1 na zápasy, loni v boji o zlato brněnský celek poprvé v historii chyběl a Ostrava zdolala 3:0 Eagles Praha.

Zatímco Draci teď v semifinále porazili Eagles 5:4 a 7:5, obhájce titulu přetlačil pražskou Kotlářku až ve třetím rozhodujícím utkání 13:4. „Jsem rád, že jsme se dostali do finále po loňském výpadku. Těšil jsme se, jakého soupeře nám přinese. Máme Arrows co vracet a jelikož hraji letos poslední sezonu, chci mít účty splacené. Pokud mám najít na soupeři něco pozitivního, po dálnici je do Ostravy mnohem lepší cesta než do Prahy,“ culí se.

Ostravu ke dvěma extraligovým titulům táhl americký baseballista Terrell Joyce, který však po minulé sezoně odešel do německého Bonnu. Letošní finále bude stejně jako celý ročník zcela odlišné.

Z důvodu koronavirové pandemie se mužstva opírají v drtivé většině jen o domácí hráče. „Finále bude určitě jiné, Ostrava měla v Terrellovi klíčového pozičního hráče, který měl obrovskou sílu v ofenzivě. Dostal se do klubu homerunařů, byl velká hrozba pro všechny. Letos týmy stojí ryze na českých hráčích, proto se projeví, jak doteď pracovaly s mládeží,“ sděluje Polanský.

V play-off rozhodne především obrana, což ukázala obě semifinále. „Finálová série bude dlouhá a moc není, z čeho brát. Tři zápasy za víkend jsou velká porce. Záleží, kdo víc unaví nadhazovače, která obrana podá lepší výkon, který útok přidá body, musí se potkat všechno. Nesmíme si dovolit klopýtnout, protože Ostrava je dost silný soupeř, aby potrestala jakoukoli chybu, což ukázala v minulých finále,“ upozorňuje zkušený brněnský hráč.