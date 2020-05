Páteční večerní zápas blanenské Olympie s brněnskou Technikou se odehrál pod reflektory a za drobného deště. I přes zavedení nové časomíry, kterou se Česká baseballová asociace snaží vymýtit táhlé pasáže mezi směnami či při střídání na nadhozu, se utkání protáhlo na dvě a půl hodiny. Hosté z Brna zvítězili 12:9.

Hlavní trenér domácího týmu Ivo Kučera nominoval jako startujícího nadhazovače Jakuba Kostku, který Brňanům v úvodu nic nepovolil. „Hodně jsem se na zápas těšil, to čekání na první zápas bylo fakt dlouhé, od loňského července jsem byl bez pořádného baseballu,“ svěřil se elitní nadhazovač Kostka.

Olympia se ujala vedení v první směně 2:0. „Jakub má za sebou tři extraligové sezony, je již zkušený a patří mezi nejvytěžovanější české nadhazovače stejně jako Štěpán Havlíček,“ zdůvodnil výběr lodivod Kučera.

Technika v obraně působila ze začátku nejistě, takže to vypadalo pro Blanenské na podařený vstup do zápasu i do nové sezony. „Bylo to na začátku hodně nervózní, přece jen je to první soutěžní zápas po dlouhé době, obě mužstva dělala spoustu chyb,“ okomentoval úvod utkání hostující manažer Radomír Vach.

V další směně srovnala Technika skóre. Pak ale přišly chvíle Blanenských, tři další směny patřily domácím a až do konce šest navyšovala Olympia vedení až na 9:5.

Sedmá směna rozhodla, blanenští polaři nedokázali podržet střídající nadhazovače. Při dvou autech Brňané obsadili postupně všechny mety, několika zdařilými odpaly v kombinaci s chybami blanenské obrany stáhli hráči Techniky sedm bodů, a strhli tak vedení na svoji stranu. „Rozhodla sedmá směna, měli jsme víc odpalů a soupeř udělal hodně chyb,“ zhodnotil klíčové dějství Vach.

Blanenský tým se již nedokázal v posledních směnách proti brněnským nadhazovačům prosadit a na bodovou nadílku zareagovat.

Utkání s velkým množstvím dosažených bodů a s překvapivým zvratem tak nakonec skončilo 12:9 pro brněnskou Techniku.

V sobotu odehrála Olympia Blansko druhý duel prvního hracího kola baseballové extraligy s Technikou na Kraví hoře. Blanenská obrana dlouho fungovala bezchybně. Utkání však rozhodla drtivá ofenziva Techniky v páté a šesté směně, kdy otočila skóre z 1:3 na konečných 14:4.

Po úvodním hracím víkendu patří Olympii předposlední devátá pozice tabulky.

TOMÁŠ SRNSKÝ