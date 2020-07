Jeden z nejlepších českých basketbalistů moderní éry, který vybojoval s Barcelonou titul v prestižní Eurolize, se po konci hráčské kariéry přesunul do role trenéra. Pandemie koronaviru zhatila jeho angažmá v americké univerzitní soutěži NCAA, kde plnil roli asistenta kouče v úspěšném týmu Baylor. „V polovině dubna jsem zjistil v Americe, že kontrakt kvůli koronaviru nedopadl. Rychle jsem se vrátil do Česka a rozhodování pro Brno se ukázalo jako docela jednoduché, “ shrnuje Bartoň v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Proč jste zvolil právě Brno?

Ukázalo se na obzoru někdy kolem poloviny června. Líbila se mi komplexnost celého projektu a že budu dělat víc věcí a nepůjde jen o trenéřinu.

U A týmu se chopíte role asistenta trenéra Lubomíra Růžicky, co od spolupráce čekáte?

S Lubošem se známe dobře několik let, vidíme basketbal velmi podobně a proto si myslím, že se budeme vhodně doplňovat.

Co říkáte na změny a posilování brněnského týmu pro nadcházející sezonu?

Má dvě roviny. Jde o mladé hráče v Next Generation a také o budování nového A týmu. Musí to jít pospolu, i když jde o odlišné roviny. Příchod reprezentantů Viktora Půlpána a Šimona Puršla byly důležité, stejně podstatná je ale také skladba v Next Generation.

Co bude obnášet vaše práce pro tento projekt?

Měl bych být šéftrenérem a dohlížet na basketbalový rozvoj mladých, spadá do toho víc věcí a detailů, jejichž rozebrání by bylo na dlouho. Rozhodně bych byl hodně rád, kdybychom se časem dostali na euroligovou úroveň, ale na to je ještě brzy. Poslední tři roky jsem dělal trenéra u české reprezentace do osmnácti let. Vím, jak ti kluci fungují, hodit se mohou také moje postřehy a zkušenosti ze Španělska.

Po pandemií koronaviru se plánujete vrátit do zahraničí?

Plán je zatím krátkodobý, teď budeme žít s rodinou v Brně a o další sezoně se nechci bavit. Nikdo neví, jak to bude a ještě nezačal ani tento ročník.

Čeká vás stěhování do České republiky, co od toho očekáváte?

Už jsme bydleli v Poděbradech a v Nymburce, na Moravě jsme ještě nežili. Docela se těším, bude to zase něco jiného. Rodina je na stěhování zvyklá, takže to problém nebude.