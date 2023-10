Stále jsou ve spodní části tabulky, před brněnskými basketbalisty tak stojí jasný úkol – v sobotu od půl šesté večer zvítězit na palubovce poslední Ostravy a poprvé v sezoně si připsat dvě výhry v řadě. Na Basket však čeká nabuzený soupeř, který ve středu ukončil šestizápasové trápení a konečně vyhrál.

Brněnští basketbalisté (ve fialovém) zdolali při domácí premiéře Děčín 101:79, nyní míří na palubovku Ostravy. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Brno bude v duelu osmého kola mírným favoritem, pokud však chce uspět, musí předvést mnohem lepší výkon, než který v Ostravě předvedla pražská Slavia. Ta ve středu zaostávala za Tatranem už od úvodu, nakonec padla jasně 68:98. „Ostrava je zejména v domácím prostředí velmi nebezpečný tým, což dokázala i v posledním zápase se Slavií. Tým se opírá o kvalitní cizince, které si budeme muset pohlídat,“ podotkl brněnský kouč Martin Vaněk.

Jihomoravané se ale hodlají soustředit především sami na sebe. V posledním utkání předvedli velmi dobrý basketbal a při domácí premiéře zdolali Děčín 101:79. Něco podobného by Basket rád zopakoval i v Ostravě. „Myslím, že se naše výkonnost v posledních zápasech zvedá a určitě na to budeme chtít navázat v Ostravě. Musíme do zápasu vstoupit s energií, hrát naši hru, vyvarovat se hloupých ztrát v přechodové fázi a vytvářet si kvalitní pozice,“ předeslal Vaněk.

Příklad si Brňané mohou vzít z minulé sezony, kdy Tatran porazili ve všech čtyřech vzájemných měřeních sil. Na palubovce Ostravy však v obou případech šlo o těsné souboje, Basket zvítězil 94:92 a 82:74. „Na Tatranu nás čeká těžký zápas, soupeře nesmíme podcenit. Po domácí výhře nad Děčínem je ale v týmu dobrá nálada a na zápas se těšíme,“ popsal brněnský mladík Šimon Svoboda.