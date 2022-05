Z rozkvětu brněnského basketbalu navíc už těží a ještě bude těžit i česká reprezentace. Klub pracuje s talentovanými mladíky a potenciálními budoucími tahouny národního týmu, jakými mohou být třeba Richard Bálint nebo Petr Křivánek, shromážděnými v projektu Next Generation, který měl pod palcem Růžičkův asistent Luboš Bartoň.

Bývalý elitní český basketbalista ale dává Brnu po dvou letech sbohem a bude se naplno věnovat práci v mužské reprezentaci, kde je jedním z asistentů trenéra. „Díky moc Lubošovi za skvělou práci. Klub mu dal šanci na začátku jeho trenérské kariéry a on se toho zhostil výborně. Obdivuhodné, co se podařilo. Je to vzkaz i pro ostatní, že taková legenda, jako je Luboš, stráví třeba dvanáct nebo čtrnáct hodin v kanceláři a pořád se vzdělává,“ pravil Růžička.

Úsměvy legend a euforie. Basket má vytoužený bronz, táhl ho příští manažer

Duší brněnské kabiny je podle něj kapitán Jakub Krakovič, jenž dokázal vždy v pravý čas vybudit mužstvo. „Ukázal pravé sportovní srdce, nikdy se nevzdal a strhnul ostatní. Třeba když jsme v Pardubicích prohráli šesté čtvrtfinále a čekal nás rozhodující zápas, na druhý den na tréninku byly i díky němu úsměvy, zahráli jsme si fotbal a říkali si v klidu, že hrajeme celou sezonu dobrý basket a že nesmíme dát nikomu ani centimetr palubovky,“ líčil lodivod.

Za tři roky tým vystoupil z podpalubí na bronzovou pozici, postoupí o další stupeň výš? „Nedokážu to říct. Doufám, že ano, je tady dobrý základ jak hráčů mladých, tak ve středním věku. Když se to doplní o cizince, příští sezonu může být soupiska opět zajímavá, samozřejmě je to závislé od rozpočtu, který teď asi neznáme, “ pravil rozehrávač Roman Marko, jenž ukončil kariéru a nově bude generální manažer.