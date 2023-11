Mohl to být velký evropský večer, brněnští basketbalisté měli rumunský tým CSO Voluntari na lopatě a kráčeli za premiérovým vítězstvím v novém ročníku Severoatlantické ligy ENBL. Jenže pak přišla krutá otočka. Basket nezvládl závěr středečního utkání, padl těsně 72:75 a po dvou duelech v evropském poháru tak má dvě prohry.

Rozhodující momenty středečního utkání ENBL mezi Basketem Brno (v bílém) a rumunským týmem CSO Voluntari. | Video: Deník/Jakub Tručka

Necelých deset vteřin chybělo do konce utkání, brněnská letní posila Tomas Zdanavičius proměnila první trestný hod, kterým vyrovnala skóre zápasu, druhým pokusem mohl litevský pivot udělat obří krok k vítězství domácího celku.

Jenže nedal a Trevon Allen proměněnou trojkou vteřinu před koncem rozjásal rumunský celek. „Je to určitě komplikace, protože každý domácí zápas je důležitý, navíc když jsme soupeře měli takhle na lopatě. O to víc to mrzí,“ hlesl brněnský asistent trenéra Jan Pavlík.

Prohra může Basket mrzet o to víc, že byl po většinu zápasu o krok napřed, ještě do poslední čtvrtiny vstupoval s šestibodovým náskokem. Přesto musí kousat další krutou porážku. „Je třeba se na to dívat i z dlouhodobějšího pohledu, mezinárodní zápasy nám do budoucna dávají obrovskou možnost se zlepšovat. Z tohoto pohledu je to pozitivní, jinak je to ale velká škoda, i v Newcastlu jsme měli šanci na vítězství, ale tam jsme také doplatili na přílišný počet ztrát,“ podotkl Pavlík.

Hlavní postavou středečního utkání byl Allen, který byl s osmnácti body nejlépe střílejícím hráčem rumunského klubu. „Osobnost Allena utkání rozhodla, vzal na sebe rozhodující trojky a dostal soupeře zpátky do zápasu. On prostě takové věci umí, proto ho tam taky mají. Měli jsme to ve svých rukách, ale sedmnáct ztracených míčů je strašně moc. Ve druhé půli jsme měli jedenáct ztrát, to byl největší průšvih,“ doplnil asistent kouče Martina Vaňka.

Po úvodní prohře v Newcastlu 81:87 tak brněnský tým přidal v ENBL druhou porážku. Příští týden míří do Polska, kde se představí na palubovce celku Zielona Gora.

Basket Brno - CSO VOluntari 72:75

Čtvrtiny: 21:18, 21:21, 12:11, 18:25.

Body: Půlpán 20, Zdanavičius 17 (+11 doskoků), Brown-Soares 9, Lee 7, Šiška 7, Svoboda 6, Křivánek 4, Rychtecký 2 – Allen 18, Feazell 12, Odomes 10, Shumate 10, Mitchell 8, Olah 7, Polyak 6, Tohatan 4.