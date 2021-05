Souhrnné skóre dvojzápasu bylo 174:182, takže bronz Brňanům utekl pouze o osm bodů. V odvetě v Kolíně Jihomoravané sahali po obratu, ale ve vypjaté bitvě nakonec prohráli 89:90. Z utkání byl ke konci třetí čtvrtiny vyloučený hlavní brněnský kouč Lubomír Růžička za svou impulzivní reakci na diskutabilní rozhodnutí sudích. Basket možná i toto vyloučení vyburcovalo ke vzepětí v závěrečné čtvrtině. „Tam jsme ukázali charakter a to, že s Kolínem můžeme hrát vyrovnaně i nad ním vyhrávat,“ pravil jeden z nejvýraznější mladých talentů klubu Richard Bálint.

Osmnáctiletý reprezentant v několika zápasech play-off bodově táhl jihomoravský tým. Byl jeden z flotily mládenců, kteří v uplynulém ročníku naplno vypluli do světa dospělých v české lize. „Mladí jsou na takové úrovni, na jaké si je přejeme mít. Klukům nicméně chybělo, že se nehrály mládežnické soutěže. Hodilo by se jim odehrát ještě tak třicet zápasů v plné minutáži v jiné soutěži. Bylo to třeba vidět po Eurolize v Istanbulu, jak si naráz kluci s herní praxí byli jistí,“ podotkl Bartoň.

Vyzdvihl přitom vyzrálost teprve sedmnáctiletého křídelníka Jakuba Nečase. „Prokázal, že na to má herně i mentálně,“ uznal Bartoň, jenž je také šéftrenér projektu pro talentované hráče Next Generation.

Bývalý český reprezentant, který vyhrál s Barcelonou prestižní Euroligu, má za sebou první sezonu v roli asistenta kouče v české lize. V trenérském štábu figuroval po Růžičkově boku. „Fungovali jsme velmi dobře. Udělali jsme spoustu práce. Nebylo jednoduché koučovat tým, neměl totiž úplného lídra. Byla tu sice dvojice Kozina a Krakovič, ale potřebovali bychom tahouna, který za důležitého stavu vezme balon a udělá body,“ přemítal Bartoň.

V klubu má zůstat i v příští sezoně, kdy se Basket hodlá opět posunout. „Chceme jít o stupínek výš, ale pro tento cíl musíme udělat ještě hodně práce,“ uzavřel.

Basket Brno

konečné umístění v tabulce: 4. pozice

Série play-off:

čtvrtfinále: výhra nad USK Praha 3:2 na zápasy

semifinále: prohra s Nymburkem 0:3 na zápasy

o 3. místo: prohra s Kolínem se skóre 174:182 po dvou duelech

největší průměrný počet bodů: Šimon Puršl 12,7

nejvyšší úspěšnost v hodu trojek: Jakub Nečas 44,4 %