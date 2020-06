Trénoval LeBrona Jamese. Teď načne novou éru basketbalu v Brně

Návrat bohatýrských basketbalových časů do Brna a přelom? V to doufá vedení brněnského Basketu. Jihomoravský klub figurující v suterénu české nejvyšší mužské soutěži si totiž plácl s basketbalovou osobností světového renomé Davidem Blattem. Izraelec s americkými kořeny se stal trenérskou hvězdou, z Evropy to dotáhl až do NBA, kde dovedl Cleveland Cavaliers s LeBronem Jamesem do finále NBA. Do nablýskané zámořské soutěže se dostal po žni úspěchů na starém kontinentu, kde třeba ruskou reprezentaci dotáhl ke zlatu na evropském šampionátu 2007 a s Maccabi Tel Aviv vyhrál v roce 2014 prestižní Euroligu.

Basketbalový kouč se světovým renomé David Blatt je novým spolumajitelem brněnských basketbalistů. | Foto: Euroleague.net