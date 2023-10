Na první výhru v nové sezoně Národní basketbalové ligy si sice chvíli museli počkat, o to sladší ale byla. Brněnští hráči ve středu odmítli roli jasného outsidera, na palubovce Nymburku vedli od úvodních minut a nakonec po dramatické koncovce zvítězili 72:69. „Jsem na kluky opravdu pyšný, protože ukázali srdce, díky kterému jsme vyhráli,“ těšilo trenéra hostů Martina Vaňka.

Brněnští basketbalisté (v tmavém) zdolali ve středu Nymburk 72:69. | Foto: ERA Basketball Nymburk

Náročným úvodem ročníku si prochází Basket, prvních pět utkání totiž hraje na palubovkách soupeřů. Na pražské USK a Pardubice nestačil, ve středu ale proti Nymburku předvedl úplně jiný výkon. „Chtěli jsem nastoupit tvrdě, koncentrovaně a s dobrou obranou a to se nám povedlo. Udali jsme tón zápasu a je z toho takový výsledek, od začátku jsme domácím ukázali, že si věříme a přijeli jsme si pro výhru,“ nastínil brněnský rozehrávač Ondřej Šiška.

Jihomoravany nezastavila ani absence opor Jakuba Krakoviče a Viktora Půlpána, proti favoritovi předvedli sebevědomou a přesnou hru, která od úvodu slavila úspěch. „Trochu jsme si vzali příklad z USK (USK Praha v sobotu porazilo Nymburk 75:73 – pozn. red.), které dobře začalo a vyvedlo Nymburk z míry. Proto jsme se hodně soustředili na úvod, chytili jej a to bylo velmi důležité. Pro náš tým je to ohromná vzpruha,“ popsal Vaněk.

Basket po první čtvrtině vedl o sedm bodů, domácí ale ještě do poločasu stihli otočit skóre a do šaten se šlo za stavu 37:36 pro Nymburk. Druhá půle měla velmi podobný průběh, Brňané do ní vstoupili mnohem lépe a vypracovali si náskok, který se postupně vyšplhal až na dvanáct bodů.

Domácí favorit sice mohutně dotahoval, vyrovnat už však nestihl a Basket mohl slavit první výhru v sezoně. „Chceme se prezentovat dobrou defenzivou, zvlášť teď, když nám chyběli tři hráči. Když nemáme na palubovce zkušené kluky, tak to musíme vydřít v obraně. Odehráli jsme předtím dva dobré zápasy, ale chyběla tomu výhra, která přišla až v Nymburku,“ doplnil Šiška.

Před domácí premiérou čekají na Brno ještě další dva venkovní duely, v sobotu nastoupí na palubovce Kolína, o čtyři dny později pak zamíří do Opavy.

Nymburk - Basket Brno 69:72

Čtvrtiny: 13:20, 24:16, 13:20, 19:16.

Body: Kříž 12, Bohačík 11, Sehnal 11, Svejcar 10, Gordon 10, Mathon 7, Bell 4, Rylich 2, Kovář 2 – Šiška 18, Zdanavičius 18 (+14 doskoků), Dáňa 13, Lee 11 (+9 doskoků), Křivánek 7 (+7 doskoků), Svoboda 3, Rychtecký 2.