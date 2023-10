FOTO: Špatný úvod stál Brno celý zápas. V Kolíně Basket padl o devatenáct bodů

Nabuzení výhrou nad silným Nymburkem vyrazili brněnští basketbalisté do sobotního duelu české nejvyšší soutěže na palubovce Kolína. Domácí hráči však Basket rychle zchladili, už po první čtvrtině vedli o patnáct bodů, nakonec svěřenci kouče Martina Vaňka padli 60:79. „Bohužel jsme nenavázali na to, co jsme předváděli v Nymburku a je potřeba se z toho poučit. Nesplnili jsme taktické pokyny, na kterých jsme se domluvili,“ nelíbilo se brněnskému asistentovi Janu Pavlíkovi.

Brněnští basketbalisté (v tmavém) padli v Kolíně 60:79. | Foto: BC GEOSAN Kolín