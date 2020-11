„Plně respektujeme nelehkou situaci i kroky, které mají vést k zastavení pandemie, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že tyto kroky mají naprosto fatální dopady na podnikání profesionálních basketbalových klubů. Ty je nutné vnímat i jako důležitou součást výchovy českých reprezentantů a nositele kvality basketbalu v České republice. Situace začíná být kritická, až existenční,“ stojí ve vyjádření.

Třeba basketbalisté Brna stačili kvůli onemocnění Covid-19 v kabině a s tím související karanténě odehrát v sezoně pouze tři mistrovské zápasy, poslední z nich 7. října. Klub přitom v létě mohutně posílil a věřil v průlomový ročník, teď hrozí krácení mezd. „U nás se platy zatím nesnižovaly, ale vedení už oznámilo, že s tím musíme případně počítat. Klub logicky nemá žádné příjmy, když se nehraje,“ uvedl kapitán brněnského celku Jan Kozina.

Dlouholetá opora Basketu s případným snížením mzdy počítala. „Jak mě to ovlivní, uvidím až podle toho, kolik procent z platu nám sníží. Každý se musíme trochu uskromnit. Když už to bylo na jaře, tak každý, kdo má rozum, věděl, že je třeba se na to připravit a přes léto nebláznit,“ poznamenal Kozina.

Pětadvacetiletý rozehrávač dbá v těžké době na zadní vrátka, i proto se přihlásil na doktorandské studium na Fakultě sportovních studií v Brně, kam jej také přijali. „Je pro mě super, že mohu kombinovat basketbal a školu. V klasickém zaměstnání bych se basketbalu nemohl tolik věnovat. Takto to mám víc rozprostřené a můžu si rozvrhnout, kdy se vrhnu na basket a kdy na školu,“ sdělil bývalý mládežnický reprezentant, jenž na začátku září získal magisterský titul.

Jako čerstvý doktorand si Kozina zvyká na roli vyučujícího. „Stihl jsem odučit jenom jednu hodinu, než byla prezenční výuka zastavena. Teď nějakým způsobem učím online, což je ale jen přechodný stav,“ podotkl Kozina.

Ačkoliv se spoluhráči před dvěma týdny vyráželi trénovat do rakouského Mistelbachu, kde si zahráli také vítězný přípravný zápas s domácím družstvem, nyní už podobně jako ostatní kluby trénují jen v Brně ve venkovních prostorech. „Byli jsme v Rakousku třikrát a pak nám to vedení tamější haly stoplo. Od pondělí do středy se připravujeme ve venkovní posilovně a ve zbytku týdne máme individuální kondiční plán,“ nastínil přípravu brněnských basketbalistů Kozina.

V těžké době zůstává optimistou a věří, že se domácí nejvyšší soutěž brzy rozjede. „Kluby tlačí na vyšší místa, aby se to pohnulo. Přece jenom je to naše zaměstnání a někteří kluci musí živit svoje rodiny. Máme velký zájem, aby se to rozjelo. Jako basketbal už snad patříme mezi tři největší sporty u nás vedle fotbalu a hokeje, tak věřím, že se co nejdřív podaří soutěže rozjet. Důležité je, že se k basketbalu vrátíme ať už to bude za týden nebo za měsíc,“ dodal kapitán.