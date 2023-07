Známé jméno posiluje realizační tým Basketu Brno. Asistentem trenéra se místo Martina Vaňka, jenž nahradil v roli hlavního kouče Lubomíra Růžičku, stal bývalý dlouholetý brněnský basketbalista Jan Pavlík, dobře známý pod přezdívkou "Vasil". V Brně v letech 1996-2004 odehrál 226 utkání. Naposledy působil v různých pozicích v maďarském klubu Atomerömü Paks.

Jan Pavlík, známý pod přezdívkou Vasil, se stal novým asistentem trenéra Basketu. | Foto: Basket Brno

,Pro návrat jsem se rozhodl hlavně proto, že klub Basket Brno a lidé v něm na mě velice pozitivně zapůsobili a cítím, že se svými zkušenostmi můžu pomoct brněnský basket trochu posunout a tím i vrátit Brnu to, co jsem od něj dostal. Moc si vážím zájmu, který o mně již delší dobu byl a udělám vše proto, abych klubu pomohl co nejvíc a tam, kde je potřeba,“ prohlásil bývalý reprezentační rozehrávač.

Ten se stane také hlavním trenérem brněnského B týmu U23, který hraje první ligu. ,,Na nové výzvy se moc těším, vážím si možnosti pracovat s velkým množstvím talentovaných mladých hráčů. V minulosti jsem působil více méně na všech pozicích, které jsou v klubech naší úrovně obvyklé a chtěl bych tyto svoje zkušenosti předat dál jak v trenérské, tak případné manažerské práci a i já sám bych se rád naučil nové věci," poznamenal Pavlík.

Za svou hráčskou kariéru oblékl "Vasil" také dresy Prostějova, Zlína, Kolína, maďarského Paksu a kariéru ukončil před devíti lety v Jindřichově Hradci.