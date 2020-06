V čem spatřujete hlavní přínos nové spolupráce?

Jde o obrovskou příležitost a je teď na nás, jak ji uchopíme. Nejde pouze o ekonomickou stránku. Slyšel jsem, že budeme mít tolik a tolik peněz, když jsme si plácli s Izraelci. Samozřejmě, že přeberou odpovědnost úměrnou tomu, že v klubu mají padesátiprocentní podíl. Jenže ta spolupráce nám může pomoct na několika úrovních. Důležitá je samozřejmě po sportovní stránce. Dodají nám svoje know-how. Společnost má velké schopnosti a zkušenosti ohledně skautingu hráčů, které dokáže lákat. Hlavně díky jménu Davida Blatta.

Jak na vás působí?

Zatím jsem s ním neměl možnost jednat osobně. Komunikuju spíš s druhým vlastníkem společnosti Idanem Avshalomem, který byl osobně v Brně ještě v zimě.

Jakým způsobem vám bude izraelská strana doporučovat talentované hráče?

Těchto jednání se úplně neúčastním, vede je trenér Růžička (Lubomír Růžička hlavní kouč klubu-pozn.red.) s asistenty. Z agentury nám ale posílají tipy na hráče ze zahraničí, na které bychom sami nepřišli. Tím nechci degradovat náš skauting. Díky tomu, že se na basketbalovém trhu pohybují nějakých patnáct let, mají obrovský přehled.

Jak vypadá vaše komunikace s Izraelci?

Jsme v kontaktu každý den ať už přes videohovor nebo si několikrát denně napíšeme přes WhatsApp a podobně. V jednání s nimi jsme už od přelomu roku. Jsou to byznysmeni, na kterých jde ale vidět velká láska k basketbalu. Není to jenom o ekonomických číslech, ale o sportu. To byl jeden z důvodů, proč jsme navázali spolupráci. Sedli jsme si ve vnímání toho, jak má basketbal vypadat.

Při navázání spolupráce pomohly kontakty trenéra Růžičky. I hráči za ním jdou, čím to je?

I když je jenom o rok starší než já, už má v českém basketbalovém prostředí vybudovanou hodně silnou pozici. Ve vrcholovém basketbalu se angažuje dvanáct, patnáct let, byl u nároďáku, v Nymburku. Má vizitku, že dělá věci velmi dobře. Hráči cítí, že pokud se chtějí individuálně zdokonalit, může jim dost pomoct. Je nesmírně náročný, ale na druhou stranu dokáže posunout.

Generálním manažerem jste se stal na začátku března, jak se s novou rolí sžíváte?

Nebyl čas se adaptovat. Není to zas tak odlišné od toho, co jsem v klubu dělal předtím (plnil roli provozního manažera a vedoucího týmu pozn.red.) s tím rozdílem, že teď mám větší kompetence. Nicméně současná situace je časově dost náročné zejména proto, že jsme dokončovali dohody s Izraelci. Naše hovory končí třeba po půlnoci. Taky jsme dotahovali provozní záležitosti klubu. Až se situace vrátí do normálu, snad už vše zabere míň času.

O rozpočtu ovšem podle vašich dřívějších slov rozhodnete, až podle toho jak vaše partnery ovlivní pandemie koronaviru. Jak se tady situace vyvíjí?

Strašně rád bych to věděl. Vše řešíme intenzivně i třeba s Izraelci. Chceme dát dokupy co nejdřív seznam partnerů pro nadcházející sezonu. Spousta z nich nám říká: ,Počkejte, budeme vědět, až podle toho, jak naše podnikání ovlivní současná situace.´ Nikdo neví, jaká bude krize v následujících měsících. Taky záleží na tom, kolik peněz dostaneme od města a kraje. Pro menší kluby je to podstatná součást rozpočtu.

V minulých sezonách klub hodně sázel na mladé hráče. Hodláte v tomto trendu pokračovat?

Mladým klukům šanci dávat chceme, ale ne kvůli tomu, že jsou levnější, ale pro jejich talent. Myšlenka je, že poskytneme prostor i nadějným cizincům. Dostanou šanci v Brně se zdokonalit a posunout se dál. Bude to přínos i pro ligu. Samozřejmě je ale třeba opět dodat, že záleží na situaci. Bavíme se tu o zahraničních hráčích, ale nikdo neví, jaké budou možnosti v souvislosti s opatřeními na hranicích.

V Brně jste měli v minulé sezoně nejnižší rozpočet v lize. Byl to záměr, nebo se těžko shánějí peníze?

Nechci se pouštět do nějakých detailnějších hodnocení, protože do toho moc nevidím. Částečně jde asi o mix víc věcí.