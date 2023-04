Byla to vyrovnaná basketbalová bitva, která dospěla až do prodloužení. V něm ale brněnští hráči odpadli a po domácí prohře 95:102 s Kolínem přišli o vedení v Národní basketbalové lize.

Brněnští basketbalisté (v bílém) padli doma s Kolínem 95:102 po prodloužení. | Foto: Jan Russnák

Proti středočeskému klubu byl Basket favoritem, což v úvodu potvrdil a rychle si vypracoval dvanáctibodové vedení. Jenže pak se obraz hry začal obracet. „Vstup do utkání byl výborný, bylo vidět, že jsme sehraní a kompaktní. Vedli jsme 18:6, ale po prostřídání šel náš výkon dolů,“ popsal brněnský kouč Lubomír Růžička.

Za jihomoravský celek nastoupily dvě nedávné posily – pivoti Andrew Smith a James Kárnik, který brněnský dres ve středu oblékl vůbec poprvé. A v některých momentech domácím chyběla potřebná souhra. „Zápas beru zcela na sebe. Jsem za prohru zodpovědný, protože se mi nepodařilo za jeden trénink zakomponovat nové hráče,“ sypal si popel na hlavu Růžička.

Kolín si ve druhé půli udržoval mírný náskok, těsně před koncem vedl 82:79. Těžkou střelou za tři body poslal zápas do prodloužení Kameron Jamal Chatman. V nastaveném čase však jasně kralovali hosté. „Trápili jsme se, nebyli jsme schopní doskočit balon. To rozhodlo i v prodloužení. Když nedoskočíme míč, tak nejde hrát, nebyl to první zápas, kdy se nám to nedařilo,“ štvalo rozehrávače Basketu Viktora Půlpána.

Tři zápasy před koncem nadstavbové části tak Brno po delší době přišlo o ligové vedení, předskočil jej Nymburk. V sobotu na svěřence trenéra Růžičky čeká venkovní zápas v Pardubicích, které jsou čtvrté. „Máme necelý měsíc do startu play-off, abychom nové hráče začlenili a byli efektivnější. Musíme se semknout a vytěžit každou minutu na palubovce, abychom byli lepší,“ burcoval Růžička.

Basket Brno - Kolín 95:102

Čtvrtiny: 22:21, 19:25, 23:20, 18:16, 13:20.

Body: Djuricic 23, Chatman 18, Půlpán 14 (+11 asistencí), Culpepper 14, Bálint 10 (+9 asistencí), Puršl 8, Křivánek 4, Nečas 2, Dáňa 2, Kárnik 0, Krakovič 0, Smith 0 – Odomes 30, Číž 17, Petráš 14 (+21 doskoků), Lošonský 13, Šiška 12, Jelínek 6, Mareš 5, Novotný 5