„Ani jeden zápas jsme sice nevyhráli, ale jsme velice spokojení. Mladí předvedli velmi dobrý basketbal a ukázali, co v nich je. Nechat hrát mladé byl hlavní důvod, proč jsme ty dva přátelské zápasy domluvili,“ shrnul asistent brněnského kouče Martin Vaněk.

Například do duelu s Levicemi nastoupili jen čtyři dospělí hráči, kapitán Jan Kozina, zkušený obr Jakub Krakovič, Jakub Jokl a Lukáš Szarowski.

Z talentovaných teenagerů se blýskl především vnuk legendárního Jana Bobrovského Petr Křivánek, jenž zaznamenal třináct bodů, a Šimon Sýkora s Vítem Ryglem, kteří si připsali po deseti bodech. „Pro mladé hráče jsme vytvořili projekt Next Generation (Spočívá v komplexní péči o basketbalisty nejen po sportovní, ale také třeba osobnostní stránce – pozn.red.) Kluci zapojení do tohoto projektu budou primárně hrát mládežnické extraligy nebo první ligu, ale když z nich bude někdo vyčnívat, dostane prostor v áčku,“ prohlásil Vaněk. To byl třeba zkraje roku případ talentovaného Jakuba Nečase, jenž tehdy v pouhých patnácti letech nastoupil do ligového klání proti Děčínu.

V následujících týdnech zamíří brněnští basketbalisté na dovolené. „Skončila nám první část přípravy na novou sezonu. Hráči dostali na dovolenou individuální tréninkové plány. Zpět ke společnému tréninku se vrátí v pondělí 27. července, “ uvedl mluvčí klubu Jakub Mikšovský.

Mladí hráči se ovšem budou připravovat i nadále. „Chystáme pro ně tréninkové kempy, abychom je udržovali v určitém tempu. Některé čekají různé reprezentační srazy,“ poznamenal Vaněk, jenž se v klubu věnuje také skautingu případných posil.

Brněnský klub zatím ohlásil jednu akvizici pro nadcházející ročník, reprezentanta Viktora Půlpána, nyní se poohlíží po dalších tvářích. „Nerad bych nějak konkretizoval, ale jednáme o zhruba dvou až třech posilách,“ nastínil Vaněk.

Při vybírání v Brně pečlivě dbají také na charakterové vlastnosti jednotlivých hráčů. „V uplynulé sezoně jsme měli velice dobrou kabinu, chemie v týmu fungovala, což se bohužel projevilo až v únoru a poté sezonu ovlivnil koronavirus,“ poznamenal Vaněk.