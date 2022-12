„Tím, že KP Brno hraje EuroCup, nemohl by se náš zápas uskutečnit v původním podvečerním termínu. Rozhodli jsme se, že utkání odehrajeme kolem oběda a pojmeme jej jako utkání pro školáky a mladé. Očekáváme 1000 nebo 1200 studentů z různých škol, čímž bychom vytvořili rekord,“ uvedl mluvčí klubu Jakub Pálka s tím, že duel je otevřen pro všechny. Studenti s ISIC kartou mají vstup zdarma.

Večer bude v hale ve Vodově ulici patřit atraktivnímu eurocupovému duelu KP Brno proti francouzskému Angers. Královopolanky díky dvěma výhrám nad chorvatským mistrem Dubrovníkem drží reálnou šanci na postup. V závěrečných dvou domácích partiích ale potřebují jakýmkoliv rozdílem porazit buď ve středu Angers, nebo o týden později jednoho z favorizovaných francouzských soupeřů Charleville, čímž by se téměř s jistotou dostaly mezi šťastné postupující ze třetích míst.

„Viděly jsme v prvních zápasech, že Francouzky hrají výborný basketbal a mají výškovou převahu. Uděláme maximum, hrajeme doma, nechceme zklamat diváky. Když Bůh dá, i motyka vystřelí. Ale bude to strašně těžké,“ zdůraznila trenérka KP Marcela Krämerová.

S francouzskými týmy se v prvních vzájemných soubojích jejím svěřenkám nevedlo. Zkraje listopadu prohrály 64:89 v Angers a o týden později 46:120 v Charleville.

I ve zmíněných zápasech bylo patrné, že Angers je hratelnějším z dua francouzských soupeřů, proto se naděje brněnského klubu upínají především ke středeční partii.

V domácí lize se týmu ze západní Francie nedaří a je předposlední. Taky Brňanky s Angers držely v prvním vzájemném utkání krok poločas, který prohrály jen o tři body. „Dokázaly jsme si, že s nimi dovedeme hrát vyrovnaně aspoň dvě čtvrtky. Je to pozitivní myšlenka do naší hry a budeme se snažit to udělat znovu,“ přemítala kapitánka Eva Kopecká.

Velkou výhodou podle ní bude domácí prostředí. „To je naše největší plus. Když odpadne cestování, je to velká pomoc. Soupeř má navíc daleko nahuštěnější program a mnohem víc cestuje,“ poznamenala Kopecká.

Královopolanky už v minulosti vyhrály několik zápasů, do nichž vstupovaly v roli výrazného papírového outsidera. „Porazili jsme izraelskou Ramlu, italského šampiona Benátky nebo turecký Botas Ankara,“ vyjmenoval manažer KP Richard Foltýn, který také připravil několik mikulášských akcí zejména pro mládež.

Další brněnský celek Žabiny čeká eurocupový duel proti španělskému San Sebastianu ve čtvrtek od šesti hodin večer doma v hale Rosnička. Usilovat bude o první výhru ve skupině.