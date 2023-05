Dlouho to vypadalo na skvělou sezonu brněnského Basketu, v nejdůležitější fázi sezony však přišlo selhání. Brněnští hráči vypadli v play-off Národní basketbalové ligy už ve čtvrtfinále, kdy prohráli s Opavou 2:4 na zápasy a vše nasvědčuje tomu, že v příštích týdnech dojde v klubu k velkým změnám. „Z dobře rozjeté sezony je nakonec hodně hořký konec,“ popisuje v rozhovoru pro Deník Rovnost brněnský kouč Lubomír Růžička.

Jak nakonec hodnotíte uplynulou sezonu?

Nedá se použít jiné slovo než zklamání. Měli jsme sezonu výborně rozjetou, ale jak se říká lidově, zajíci se počítají až po honu a my jsme je neulovili. (směje se) Vypadnutí ve čtvrtfinále play-off mě osobně velmi mrzí.

V domácím poháru jste se dostali do finále, tam jste ale padli s Děčínem 74:87. Dá se to považovat za úspěch?

Ve finále poháru se nám nepovedl první poločas, poté jsme se vzchopili a druhou půli odehráli velmi dobře, jen už jsme to nedohnali. I tak to ale bylo první finále pro Brno po hodně letech, bral jsem to jako posun, protože rok předtím jsme byli čtvrtí, takže z druhého místa jsem měl radost.

V NBL se vám skvěle povedla základní část i následná nadstavba, vypadli jste ale hned ve čtvrtfinále play-off. Co se přihodilo?

Myslím si, že o úspěchu či neúspěchu sezony hlavně rozhoduje týmová chemie a ta se nám v závěru vytratila, což rozhodlo. Vítězství v základní části a druhé místo po nadstavbě se stejnou bilancí jako první Nymburk ukazuje na to, že se odvedl kus dobré práce. Ale bohužel v nadstavbě se nepovedly příchody zahraničních posil, vytratilo se to, co nás zdobilo po celou sezonu.

Co vám tedy podle vašeho názoru především scházelo?

Už jsme neměli týmový duch a to bylo stěžejní, protože Opava má zkušený tým a v sérii byla jednoznačně lepší. Zaslouženě postoupila.

Před play-off jste říkal, že vůbec neřešíte na koho narazíte ve čtvrtfinále, Opava ale byla snad nejhorší variantou, že?

Samozřejmě jsem nemohl před play-off nikde říkat, že jsem si nepřál Opavu, ale od ledna jsem se jen modlil, ať zrovna na ni nenarazíme. (směje se) Je to tým, který je výborně koučovaný, skvěle se hodí do play-off, protože jsou tam zkušení hráči, pomáhá jim i skvělé publikum. Věděl jsem, že to bude velmi těžký oříšek, navíc s tím naším obměněným kádrem.

V čem vás Opava předčila?

Především v týmovosti. Opava byla soudržnější, měla větší odhodlání a všechny podobné aspekty.

V úterý vyšel v Mladé frontě DNES rozhovor se spolumajitelem Basketu Yedidiou Rapaportem, který hodnotí letošní sezonu jako neuvěřitelné selhání, s tím, že do úspěchu investoval velké peníze a dal vám ohromné možnosti. Co na to říkáte?

Chci zůstat loajální vůči Basketu Brno, takže k tomuto článku se vůbec nebudu vyjadřovat.

Vám ale po sezoně v Brně končí smlouva, kdyby záleželo jen na vás, chtěl byste v Basketu pokračovat?

Myslím si, že by všichni měli vyvodit správné důsledky, jedním z nich je samozřejmě možná změna realizačního týmu v čele s hlavním trenérem. Kdyby mi byla nabídnuta nová smlouva, tak by velmi záleželo na tom, jaké bych měl pravomoce, ale upřímně se v současné době s agentem díváme i po jiných možnostech.

Do kdy se plánujete finálně rozhodnout?

Co bude dál, je otázkou akcionářů, kteří mají schůzku na konci května. Musejí se rozhodnout, jakým směrem se vydají. I já se musím podobně rozhodnout, protože nejsem zodpovědný jen za sebe, ale i za svou rodinu. Uvidíme v následujících dvou třech týdnech. Co se týče A týmu, tak bych byl rád, kdyby se dál prosazovalo, aby tady hrálo co nejvíc brněnských odchovanců.

Myslíte si tedy, že správnou variantou by bylo pokračovat s týmem založeným na odchovancích a doplněným pár zkušenými hráči?

Stoprocentně, to je právě ta cesta. Ve středu jsem měl schůzku s českým spolumajitelem klubu Ctiradem Nečasem a říkal jsem mu, že tým má být procentuálně rozložený na 40/40/20. Tedy čtyřicet procent odchovanců, čtyřicet procent kvalitních českých hráčů, kteří klidně nejsou odchovanci, tam můžeme řadit třeba Viktora Půlpána nebo Šimona Puršla. A k tomu dvacet procent cizinců, což vychází na dva hráče.

Větší počet cizinců v kádru tedy podle vás není k úspěchu potřeba?

Není a takhle jsme to měli nastavené na začátku sezony, kdy tady byl jen Kameron Chatman a Oleksandr Mishula, Richarda Körnera jsem počítal jako českého hráče. Jakým směrem a s jakou filozofií klub ale bude pokračovat, si musí určit ti, kdo jej vlastní. Oni pak i řeknou, s jakými lidmi chtějí pracovat.

Basket trénujete téměř čtyři roky, klub v tomto období šel v mnoha aspektech nahoru, berete to jako povedené období?

Myslím si, že můžu říct jako ten nejpovolanější společně se Ctiradem Nečasem, že co jsme v Brně vybudovali za tři a půl roku, tak jinde trvá dvacet let. A nebylo to o financích. Začali jsme přeskupením mládežnických složek do Basketu Brno, vybudováním celé pyramidy od minižáků po kategorii do 23 let. Když jsem přišel do Brna, tak třeba výběr do 19 let ani nehrál extraligu. Pak bylo důležité i založení projektu Next Generation, který jsem vymyslel v době covidu. Snažil jsem se, aby takový projekt vznikl, byla tady mládežnická Euroliga a kluci měli mezinárodní konfrontaci.

Mohou události posledních týdnů přebít dřívější povedené roky?

Myslím, že se podařilo spoustu věcí, poslední dva měsíce ale můžou všechno negovat. Lidi hrozně rychle zapomínají, ale já osobně tu čtyřletou brněnskou misi beru jako hodně úspěšnou, vlastně je to v novodobé historii nejúspěšnější čtyřletka Basketu. Pracoval jsem s největším odhodláním, srdcem a odborností, aby klub šel postupnými kroky nahoru.